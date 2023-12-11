https://sputnikarabic.ae/20231211/مؤتمر-المناخ-ومستقبل-الوقود-الأحفوري-1083989594.html

مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري

مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري

تمسكت المملكة العربية السعودية والعراق والدول المصدرة للنفط، بالموقف الرافض لإدراج مسألة "خفض ‏استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه"، في الاتفاق النهائي... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

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مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري

وتريد الإمارات العربية المتحدة أن ينتهي المؤتمر بـ"اتفاق تاريخي"، غدا الثلاثاء، الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يتوافق مع "علم" المناخ والحفاظ على هدف "اتفاق باريس"، المتمثل في حصر الاحترار المناخي في 1.5 درجة مئوية.وتدعو السعودية الدول المشاركة في المؤتمر إلى أخذ "وجهات نظر ومخاوف" الرياض بالاعتبار، و"معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لالتقاط الكربون"، فيما يري العراق أن "الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، سيحدثان اضطرابا في الاقتصاد العالمي، ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم".وأكد الخبير أن "هناك انقسامات في قمة دبي بين من ينادي بوقف استخدام النفط والغاز والفحم، وبين من يرى بأن للطاقة الأحفورية مستقبل ويجب أن تتعايش مع الطاقة المتجددة"، معربا عن اعتقاده بأن "هذا الفكر هو السبيل الذي يجب على المؤتمر أن يسلكه، وهي طريقة عملية مقبولة أن يتعايش النوعان من الطاقة معا، وهذا هو السبيل الوحيد لإبقاء الاقتصاد العالمي في نمو، خاصة أن عدد سكان العالم سيرتفع من 8 مليار حاليا إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050".من ناحيته، أوضح استشاري التغييرات المناخية، د. سيد صبري، أن "الدول المنتجة للنفظ ترفض منذ بداية اتفاقية المناخ وضع أي قيود على إنتاج وبيع الوقود الأحفوري، نظرا لاعتمادها على هذه الموارد بصفة رئيسية كمصدر للدخل القومي وحاجتها للتنمية، وهناك دراسات كثيرة تشير إلى بقاء الوقود الأحفوري لفترة طويلة لأنه المصدر الرئيسي للطاقة".وأكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أنه "لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفوري في المدى المنظور أو البعيد، مهما حصل من محاولات تطوير الاستخدامات التكنولوجية باتجاه الطاقة المتجددة، نظرا للحاجات الاقتصادية المتنامية للدول، والزيادة الكبيرة في عدد السكان حول العالم، والاستخدامات الهائلة للوقود الأحفوري في الصناعات والمواصلات وكل شيء يحتاج إلى الوقود الأحفوري، ولهذا فإن الطرح الخاص بالتخلي عن الوقود الأحفوري هو بمثابة وهم لايمكن أن يتجسّد على أرض الواقع".وأشار الخبير إلى أن "السعودية سبق أن طرحت الاستمرارفي تطوير الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري، وهي تقترح الآن الاستثمار في الطاقة المتجددة لخدمة الوقود الأحفوري، لكي تصبح عملية إنتاجه أقل ضررًا على البيئة، وبالتالي يتم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تقليل الاحتباس الحراري".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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