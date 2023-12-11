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https://sputnikarabic.ae/20231211/محافظ-إدلب-لـسبوتنيك-تلقينا-مئات-طلبات-التسوية-من-المناطق-الخارجة-عن-سيطرة-الدولة-1083982930.html
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": تلقينا مئات طلبات التسوية من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": تلقينا مئات طلبات التسوية من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة
كشف محافظ إدلب، ثائر سلهب، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، "أن عدد من تم تسوية أوضاعهم في مراكز التسوية في منطقة خان شيخون، بلغ حتى تاريخه 1780 طلب تسوية"، وأن ما... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T13:43+0000
2023-12-11T13:43+0000
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وأكد محافظ إدلب أن "أكثر الطلبات التي تتلقاها المحافظة للتسوية هي من المناطق خارج سيطرة الدولة السورية، أو ما تعرف بمناطق الشمال، ومعظمها لأشخاص عائدين من المناطق الشمالية".وأضاف سلهب: "تتم إجراءات التسوية بسرعة، ودون أي تعقيدات وفق القرارات ذات الصلة، وبمجرد إجراء التسوية يتم السماح لطالبيها بالعودة مباشرة إلى أراضيهم ومنازلهم والحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها". مؤكدًا أن "الدولة السورية تعمل على تأمين كافة احتياجات الأهالي اللازمة لضمان عودتهم من خلال العمل على عدة قطاعات منها: الكهرباء والمخابز والمياه والطرقات والمراكز الصحية، إضافة إلى جهوزية نحو 128 مدرسة موزعة على 3 مجمعات تربوية في المدن الأساسية: معرة النعمان، وأبو الظهور، وخان شيخون، حيث تقدم تلك المدارس خدماتها لـ 14 ألف طالب حاليا".
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-السوري-يحيد-مسلحين-شيشانيين-بصاروخ-موجه-في-ريف-إدلب--1082028898.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": تلقينا مئات طلبات التسوية من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة

13:43 GMT 11.12.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourإدلب
إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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كشف محافظ إدلب، ثائر سلهب، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، "أن عدد من تم تسوية أوضاعهم في مراكز التسوية في منطقة خان شيخون، بلغ حتى تاريخه 1780 طلب تسوية"، وأن ما يقرب من 2000 عائلة عادت إلى المناطق المحررة في ريف المحافظة خلال عام 2023.
وأكد محافظ إدلب أن "أكثر الطلبات التي تتلقاها المحافظة للتسوية هي من المناطق خارج سيطرة الدولة السورية، أو ما تعرف بمناطق الشمال، ومعظمها لأشخاص عائدين من المناطق الشمالية".
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وأضاف سلهب: "تتم إجراءات التسوية بسرعة، ودون أي تعقيدات وفق القرارات ذات الصلة، وبمجرد إجراء التسوية يتم السماح لطالبيها بالعودة مباشرة إلى أراضيهم ومنازلهم والحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها".
مؤكدًا أن "الدولة السورية تعمل على تأمين كافة احتياجات الأهالي اللازمة لضمان عودتهم من خلال العمل على عدة قطاعات منها: الكهرباء والمخابز والمياه والطرقات والمراكز الصحية، إضافة إلى جهوزية نحو 128 مدرسة موزعة على 3 مجمعات تربوية في المدن الأساسية: معرة النعمان، وأبو الظهور، وخان شيخون، حيث تقدم تلك المدارس خدماتها لـ 14 ألف طالب حاليا".
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