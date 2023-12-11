https://sputnikarabic.ae/20231211/مشاهد-توثق-لحظة-تحطم-إف-16-أمريكية-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1083972243.html
مشاهد توثق لحظة تحطم "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية.... فيديو
مشاهد توثق لحظة تحطم "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية.... فيديو
أفادت وكالة "يونهاب"، نقلا عن مصادر عسكرية من الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي، بأن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" تحطمت في البحر الأصفر. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T09:29+0000
2023-12-11T09:29+0000
2023-12-11T09:29+0000
رصد عسكري
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وأوضحت المصادر أن الطائرة تحطمت في الماء خلال تدريب في كوريا الجنوبية، بالقرب من مدينة كونسان في إقليم جولابوك دو، وتسبب الاصطدام في تحطم الطائرة وتمكن الطيار من النجاة.كما أفاد الجناح المقاتل الثامن الأمريكي في بيان، بأن القوات البحرية الكورية الجنوبية انتشلت الطيار، وكان "مستيقظا وفي حالة مستقرة"، مؤكدا أنه يحقق في الحادث.وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن القوات الجوية الأمريكية ستسحب المقاتلة الشبح "إف-35أ" من الخدمة، والتي تعرضت لأضرار بالغة بعد اصطدامها بطائر. وأثرت الطيور سلبا على 300 قطعة من أجزاء الطائرة تقدر تكلفتها بنحو 107.6 مليون دولار، ومن بين العناصر المتضررة هيكل الطائرة ومحركها ونظام التحكم والملاحة. واعترفت القوات الجوية الأمريكية بأنه سيتم الاحتفاظ بالطائرة التي خرجت من الخدمة للتدريب الميكانيكي.وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأنه سيتم نشر طائرات "إف-35أ" القادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة لاكينهيث الجوية في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي. وتعليقا على هذه الأنباء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن موسكو لن تتجاهل إرسال المقاتلات الأمريكية. ووفقا له، فإن نية واشنطن من خلال إرسال المقاتلات هي جزء من سياسة الناتو الرامية إلى احتواء روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد توثق لحظة تحطم "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية.... فيديو
أفادت وكالة "يونهاب"، نقلا عن مصادر عسكرية من الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي، بأن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" تحطمت في البحر الأصفر.
وأوضحت المصادر أن الطائرة تحطمت في الماء خلال تدريب في كوريا الجنوبية، بالقرب من مدينة كونسان في إقليم جولابوك دو، وتسبب الاصطدام في تحطم الطائرة وتمكن الطيار من النجاة.
كما أفاد الجناح المقاتل الثامن الأمريكي في بيان، بأن القوات البحرية الكورية الجنوبية انتشلت الطيار، وكان "مستيقظا وفي حالة مستقرة"، مؤكدا أنه يحقق في الحادث.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن القوات الجوية الأمريكية ستسحب المقاتلة الشبح "إف-35أ" من الخدمة، والتي تعرضت لأضرار بالغة بعد اصطدامها بطائر. وأثرت الطيور سلبا على 300 قطعة من أجزاء الطائرة تقدر تكلفتها بنحو 107.6 مليون دولار، ومن بين العناصر المتضررة هيكل الطائرة ومحركها ونظام التحكم والملاحة. واعترفت القوات الجوية الأمريكية بأنه سيتم الاحتفاظ بالطائرة التي خرجت من الخدمة للتدريب الميكانيكي.
وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأنه سيتم نشر طائرات "إف-35أ" القادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة لاكينهيث الجوية في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي. وتعليقا على هذه الأنباء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن موسكو لن تتجاهل إرسال المقاتلات الأمريكية. ووفقا له، فإن نية واشنطن من خلال إرسال المقاتلات هي جزء من سياسة الناتو الرامية إلى احتواء روسيا.