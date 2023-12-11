https://sputnikarabic.ae/20231211/مقتل-3-جنود-إسرائيليين-خلال-المعارك-في-قطاع-غزة-وإصابة-آخر-جنوب-تل-أبيب-1083976949.html
مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وإصابة آخر جنوب تل أبيب
مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وإصابة آخر جنوب تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة، حسبما نقلت إذاعة الجيش. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T11:06+0000
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القدس- سبوتنيك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الرائد رومان برونشتاين والنقيب إيليا يانوفسكي والرقيب آري يهيل زانيلمان قتلوا في معارك في قطاع غزة"، وأضاف البيان أن "الجنود الثلاثة من الكتيبة 8111 اللواء الخامس".في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة شخص بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ على مدينة حولون جنوب مدينة تل أبيب.وأوضحت الشرطة في بيان لها عبر "تلغرام": "يعمل أفراد الشرطة في حولون وخبراء المتفجرات على معالجة مواقع سقوط صواريخ في المدينة، ويبحثون عن بقايا وأشياء أخرى من أجل إزالة الخطر عن المواطنين، في هذه المرحلة هناك أضرار لممتلكات وإصابة مواطن بجراح طفيفة".ودعت الشرطة الإسرائيلية السكان إلى البقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وتجنب الوصول إلى المكان وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات، والإبلاغ عن ذلك دون تأخير.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إسرائيل-تعلن-اعتزامها-فتح-معبر-كرم-أبو-سالم-على-الحدود-مع-مصر-1083973153.html
https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-يعلن-قصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083966554.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وإصابة آخر جنوب تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة، حسبما نقلت إذاعة الجيش.
القدس- سبوتنيك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي
إن "الرائد رومان برونشتاين والنقيب إيليا يانوفسكي والرقيب آري يهيل زانيلمان قتلوا في معارك في قطاع غزة"، وأضاف البيان أن "الجنود الثلاثة من الكتيبة 8111 اللواء الخامس".
في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة شخص بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ على مدينة حولون جنوب مدينة تل أبيب.
وأوضحت الشرطة في بيان لها عبر "تلغرام": "يعمل أفراد الشرطة في حولون وخبراء المتفجرات على معالجة مواقع سقوط صواريخ في المدينة، ويبحثون عن بقايا وأشياء أخرى من أجل إزالة الخطر عن المواطنين، في هذه المرحلة هناك أضرار لممتلكات وإصابة مواطن بجراح طفيفة".
ودعت الشرطة الإسرائيلية السكان إلى البقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وتجنب الوصول إلى المكان وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات، والإبلاغ عن ذلك دون تأخير.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة
، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.