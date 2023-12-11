https://sputnikarabic.ae/20231211/وزارة-التربية-والتعليم-السعودية-تعلن-استعدادها-لفتح-فروع-للجامعات-الروسية-1083990498.html
وزارة التربية والتعليم السعودية تعلن استعدادها لفتح فروع للجامعات الروسية
وزارة التربية والتعليم السعودية تعلن استعدادها لفتح فروع للجامعات الروسية
صرح نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس (رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المدرسة العليا للاقتصاد) أندريه باكلانوف، اليوم الاثنين، أن السعودية... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T16:40+0000
2023-12-11T16:40+0000
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وأضاف باكلانوف: "خلال المفاوضات مع الوزير يوم الأحد، تم النظر في مسألة فتح فروع للجامعات الروسية في هذا البلد، وقال وزير التعليم السعودي إن المملكة مهتمة للغاية بتوسيع العلاقات في المجالات التعليمية والعلمية، وخاصة التعاون مع جامعات كبيرة مثل المدرسة العليا للاقتصاد".وأشار باكلانوف إلى أنه يجري حاليًا "إعداد عدد من الوثائق الثنائية، بما في ذلك اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات".وأضاف أن "الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات بمساعدة السفارة الروسية في الرياض".وفي وقت سابق، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، وقال رئيس جامعة "سينيرغيا"، فاديم لوبوف، يوجد خطط لفتح مدارس وكليات ثانوية روسية في شرم الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى فرع للجامعة في القاهرة.وأضاف: "روسيا ومصر، باعتبارهما شريكين استراتيجيين منذ فترة طويلة، تنفذان العديد من المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات الاقتصاد. إن التفاعل في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطب والأعمال يتطلب زيادة الموارد البشرية".
https://sputnikarabic.ae/20231211/علماء-روس-يبتكرون-مولدا-مرنا-لتحويل-الحرارة-إلى-كهرباء-صور-1083971750.html
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العالم, العالم العربي, روسيا, السعودية
العالم, العالم العربي, روسيا, السعودية
وزارة التربية والتعليم السعودية تعلن استعدادها لفتح فروع للجامعات الروسية
صرح نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس (رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المدرسة العليا للاقتصاد) أندريه باكلانوف، اليوم الاثنين، أن السعودية مستعدة لفتح فروع للجامعات الروسية، وذلك خلال الاجتماع الذي أجراه مع وزير التعليم السعودي يوسف البوين.
وأضاف باكلانوف: "خلال المفاوضات مع الوزير يوم الأحد، تم النظر في مسألة فتح فروع للجامعات الروسية في هذا البلد، وقال وزير التعليم السعودي إن المملكة مهتمة للغاية بتوسيع العلاقات في المجالات التعليمية والعلمية، وخاصة التعاون مع جامعات كبيرة مثل المدرسة العليا للاقتصاد".
وأشار باكلانوف إلى أنه يجري حاليًا "إعداد عدد من الوثائق الثنائية، بما في ذلك اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات".
وقال باكلانوف: "إن الحديث مع الوزير حضره مستشار مدير مؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامي أليكسي بيتروف، ومفتي باشكيريا آينور بيرجالين".
وأضاف باكلانوف: "أعرب الوزير السعودي عن ارتياحه لأن روسيا تولي اهتماما وثيقا بالتربية الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "الجانب السعودي ملتزم بالتعاون الوثيق مع نظيره الروسي في هذا الاتجاه".
وأضاف أن "الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات بمساعدة السفارة الروسية في الرياض".
وفي وقت سابق، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، وقال رئيس جامعة "سينيرغيا"، فاديم لوبوف، يوجد خطط لفتح مدارس وكليات ثانوية روسية في شرم الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى فرع للجامعة في القاهرة.
وأضاف: "روسيا ومصر، باعتبارهما شريكين استراتيجيين منذ فترة طويلة، تنفذان العديد من المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات الاقتصاد. إن التفاعل في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطب والأعمال يتطلب زيادة الموارد البشرية".
وأضاف: "روسيا ومصر، باعتبارهما شريكين استراتيجيين منذ فترة طويلة، تنفذان العديد من المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات الاقتصاد. إن التفاعل في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطب والأعمال يتطلب زيادة الموارد البشرية".