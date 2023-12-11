https://sputnikarabic.ae/20231211/وزير-الخارجية-الإيراني-الأمر-الوحيد-المشترك-بيننا-مع-إسرائيل-هو-عدم-الإيمان-بحل-الدولتين-1083983064.html
وزير الخارجية الإيراني: الأمر الوحيد المشترك بيننا مع إسرائيل هو عدم الإيمان بحل الدولتين
وزير الخارجية الإيراني: الأمر الوحيد المشترك بيننا مع إسرائيل هو عدم الإيمان بحل الدولتين
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن "الشيء الوحيد الذي تشترك فيه إيران وإسرائيل هو أنهما لا تؤمنان بحل الدولتين". 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T13:46+0000
2023-12-11T13:46+0000
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وأكد عبد اللهيان، خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" الـ21 في قطر، معارضة إيران لحل الدولتين للمشاكل الفلسطينية، قائلا إن السبب في ذلك هو أن النظام الإسرائيلي محتل، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف، موضحا أن "إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن حل الدولتين لن يساعد في حل القضية الفلسطينية".وكرر وزير الخارجية الإيراني، خلال "منتدى الدوحة" الـ21، اقتراح طهران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين، مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئيس-الإيراني-يقترح-إجراء-استطلاعات-رأي-لاكتشاف-الدعم-الدولي-لغزة-1083705939.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني: الأمر الوحيد المشترك بيننا مع إسرائيل هو عدم الإيمان بحل الدولتين
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن "الشيء الوحيد الذي تشترك فيه إيران وإسرائيل هو أنهما لا تؤمنان بحل الدولتين".
وأكد عبد اللهيان، خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" الـ21 في قطر، معارضة إيران لحل الدولتين للمشاكل الفلسطينية، قائلا إن السبب في ذلك هو أن النظام الإسرائيلي محتل، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف، موضحا أن "إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن حل الدولتين لن يساعد في حل القضية الفلسطينية".
وكرر وزير الخارجية الإيراني، خلال "منتدى الدوحة" الـ21، اقتراح طهران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين، مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.