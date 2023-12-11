https://sputnikarabic.ae/20231211/ولادة-أندر-تمساح-على-وجه-الأرض-صور-وفيديو-1083981243.html

ولادة أندر تمساح على وجه الأرض... صور وفيديو

ولادة أندر تمساح على وجه الأرض... صور وفيديو

أعلن منتزه "غاتورلاند" في مدينة أورلاندو الأمريكية، في بيان صحفي، عن ولادة تمساح أبيض صلب ونادر ولطيف للغاية، ويعتبر استثنائيا والأول من نوعه في العالم. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"غاتورلاند": "لأول مرة منذ اكتشاف عشّ التماسيح اللوسية في مستنقعات لويزيانا قبل 36 عامًا، نُسجّل ولادة أول تمساح أبيض على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية".والمولود الجديد هو أنثى تزن 96 غرامًا، ويبلغ طولها 49 سنتيمترًا، وهي تشبه سحلية بقدر ما تشبه تمساحًا، ويُدعى والداها جيان وآشلي، وقد وُلدت مع أخ عادي اللون من الحجم نفسه.وأوضح البيان الصحفي أن "التماسيح اللوسية هي أندر الاختلافات الجينية في التمساح الأمريكي. وتختلف عن تماسيح الألبينو، التي لديها فقدان كامل للصباغ".وقال منتزه "غاتورلاند" ومعهد "أودوبون" للطبيعة: "إن التماسيح اللوسية والألبينو تتمتع بعيونٍ ذات ألوانٍ مختلفة، ولقد أعطاهم الطبيب البيطري في منتزه "غاتورلاند" علامة"A+" فيما يتعلق بصحتهم، ويتناول صغار التماسيح قطعًا صغيرة من الدجاج النيئ وكريات "كروك تشاو".ورغم أن التمساح الصغير الأبيض نادر جدًا، إلا أنّ أعداد التماسيح الأمريكية بشكل عام في حالة جيّدة للغاية، وبعد أن كانت مهددة بالانقراض، يبلغ عددها اليوم نحو 5 ملايين، مع وجود أكبر عدد منها في ولايتي فلوريدا ولويزيانا الأمريكيتين.

https://sputnikarabic.ae/20231211/دراسة-تدق-ناقوس-الخطر-أكثر-من-ثلث-النساء-حول-العالم-يعانين-بعد-الولادة-من-مشاكل-صحية-دائمة-1083977144.html

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