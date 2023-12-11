https://sputnikarabic.ae/20231211/-بوتين-روسيا-تعزز-انتشار-أسطولها-الحربي-في-المياه-الدولية-1083982191.html

بوتين: روسيا تعزز انتشار أسطولها الحربي في المياه الدولية

بوتين: روسيا تعزز انتشار أسطولها الحربي في المياه الدولية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغواصات النووية المتعددة الأغراض من فئة "ياسن-إم" تمتلك أسلحة هائلة، وهي مجهزة بصواريخ دقيقة بعيدة المدى ويمكنها ضرب... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T13:51+0000

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وقال بوتين خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك": " أحييكم في هذا اليوم المهم، اليوم الذي ترفع فيه الأعلام البحرية على الغواصتين النوويتين حاملتي الصواريخ "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"، حاملات الصواريخ الرهيبة هذه التي لا مثيل لها في فئتها تبدأ الخدمة كجزء من قواتنا البحرية".وتابع بوتين: "حاملتا الصواريخ الرهيبتان، اللتان لا مثيل لهما في فئتهما، ستبدآن الخدمة في أسطولنا البحري".وأشار بوتين إلى أن روسيا ستستمر بالعمل على زيادة قوتها البحرية وتعزيز انتشارها البحري في جميع المناطق الاستراتيجية في المياه الدولية.وقال بوتين: "العمل على زيادة القوة البحرية الروسية سيستمر بالتأكيد".وكان الرئيس بوتين وصل، في وقت سابق، إلى مدينة سيفيرودفينسك في مقاطعة أرخانغيلسك حيث يقع أكبر مجمع لبناء السفن في روسيا وهو مجمع "سيفماش".بدأ تطوير الغواصة النووية "كراسنويارسك"، في 27 يوليو/تموز 2014، وتم إخراجها من المرفأ في 30 يوليو 2021. تنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. هذه هي الغواصة الثانية في سلسلة الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع "ياسن-إم". تتمتع هذه الغواصة بميزات تطوير جديدة بشكل أساسي. تم تحسين قاعدة عناصر أنظمة الأسلحة الإلكترونية الراديوية وتحديث المعدات والمواد.وتعد الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" هي السفينة السابعة في سلسلة حاملات الصواريخ الاستراتيجية من فئة "بوري"، وكل منها مسلحة بصواريخ "بولافا" الباليستية العابرة للقارات.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" من البحر الأبيض.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخا باليستيا عابرا للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع كورا (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا".

https://sputnikarabic.ae/20231211/بوتين-يشارك-في-مراسم-رفع-العلم-على-غواصتين-نوويتين-فيديو-1083982030.html

https://sputnikarabic.ae/20231105/الدفاع-غواصة-الإمبراطور-ألكسندر-الثالث-تختبر-بنجاح-إطلاق-صاروخ-بولافا-الباليستي-فيديو-1082821726.html

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