https://sputnikarabic.ae/20231212/أمريكا-تقول-إنها-تملك-ما-يكفي-من-دعم-أوكرانيا-ماليا-لمدة-أسبوعين-فقط--1084012989.html

أمريكا تقول إنها تملك ما يكفي من دعم أوكرانيا ماليا لمدة أسبوعين فقط

أمريكا تقول إنها تملك ما يكفي من دعم أوكرانيا ماليا لمدة أسبوعين فقط

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الحكومة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" وحزمتين جديدتين من المساعدات... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T13:45+0000

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وقال كيربي إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، سيعد بمواصلة "العمل الجاد" لتمرير طلب مخصصات إضافية إلى أوكرانيا من خلال الكونغرس العنيد".وأضاف كيربي: "نحن بحاجة إلى هذا التمويل الإضافي. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع".وأوضح كيربي أن أمريكا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة وربما أخرى قبل نهاية العام.وقال كيربي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لكن هذا كل شيء. الوعاء فارغ ما لم نحصل على تمويل إضافي إلى أوكرانيا".يرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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