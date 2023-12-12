https://sputnikarabic.ae/20231212/أمريكا-تقول-إنها-تملك-ما-يكفي-من-دعم-أوكرانيا-ماليا-لمدة-أسبوعين-فقط--1084012989.html
أمريكا تقول إنها تملك ما يكفي من دعم أوكرانيا ماليا لمدة أسبوعين فقط
أمريكا تقول إنها تملك ما يكفي من دعم أوكرانيا ماليا لمدة أسبوعين فقط
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الحكومة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" وحزمتين جديدتين من المساعدات... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T13:45+0000
2023-12-12T13:45+0000
2023-12-12T13:45+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال كيربي إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، سيعد بمواصلة "العمل الجاد" لتمرير طلب مخصصات إضافية إلى أوكرانيا من خلال الكونغرس العنيد".وأضاف كيربي: "نحن بحاجة إلى هذا التمويل الإضافي. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع".وأوضح كيربي أن أمريكا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة وربما أخرى قبل نهاية العام.وقال كيربي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لكن هذا كل شيء. الوعاء فارغ ما لم نحصل على تمويل إضافي إلى أوكرانيا".يرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/زيلينسكي-يتوسل-إلى-أمريكا-لاستجداء-الأسلحة-لبلاده-1083994680.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تقول إنها تملك ما يكفي من دعم أوكرانيا ماليا لمدة أسبوعين فقط
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الحكومة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" وحزمتين جديدتين من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا فقط.
وقال كيربي إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، سيعد بمواصلة "العمل الجاد" لتمرير طلب مخصصات إضافية إلى أوكرانيا من خلال الكونغرس العنيد".
وقال كيربي: "سنبذل كل ما في وسعنا لمواصلة دعم أوكرانيا إذا نفدت الأموال لدينا، لكن من دونها لن يكون بوسعنا فعل الكثير".
وأضاف كيربي: "نحن بحاجة إلى هذا التمويل الإضافي. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع".
وأوضح كيربي أن أمريكا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة وربما أخرى قبل نهاية العام.
وقال كيربي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لكن هذا كل شيء. الوعاء فارغ ما لم نحصل على تمويل إضافي إلى أوكرانيا".
يرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.