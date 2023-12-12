https://sputnikarabic.ae/20231212/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-نرويجية-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل-بصاروخ-بحري-1084000349.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية". 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T07:55+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية منعت في اليومين الماضيين مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.وقالت الإدارة على موقعها إن الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلاً غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة.يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، السفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.وصرح البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، مما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن في بداية هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20231211/مصدر-لـسبوتنيك-الحكومة-اليمنية-تعتزم-المشاركة-في-تحالف-متعدد-الجنسيات-لمواجهة-أنصار-الله-1083995056.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية منعت في اليومين الماضيين مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".
وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".
وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة
في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.
وقالت الإدارة على موقعها
إن الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلاً غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة.
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، السفينة "غالكسي ليدر"
، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي
، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.
وصرح البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، مما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن في بداية هذا الأسبوع.