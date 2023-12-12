https://sputnikarabic.ae/20231212/إعلام-نظام-كييف-مقتنع-بأن-أوكرانيا-على-حافة-الانهيار-1084000202.html
إعلام: نظام كييف مقتنع بأن أوكرانيا على حافة الانهيار
إعلام: نظام كييف مقتنع بأن أوكرانيا على حافة الانهيار
صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، أن أوكرانيا "على حافة الانهيار"، وإذا لم يقرر الاتحاد الأوروبي... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T07:42+0000
2023-12-12T07:42+0000
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وقالت ستيفانيشينا: "إذا لم يكن هناك قرار بشأن 50 مليار يورو، فقد يكون هناك حل مؤقت، أن الوضع سيترك أوكرانيا على وشك البقاء مع عدم القدرة على التنبؤ (المالي) لمدة عام كامل"، حسبما كتبت صحيفة "فايننشال تايمز".وأشارت ستفانيشينا إلى أن فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مساعدات لأوكرانيا، فضلا عن بدء المفاوضات بشأن العضوية في الكتلة الأوروبية، ستعتبره كييف "فشلا للاتحاد الأوروبي بأكمله".وتمنع المجر حاليًا الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى حزم الدعم العسكري (20 مليار يورو) والدعم المالي الكلي (50 مليار يورو) لكييف من الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027.وبالإضافة إلى ذلك، تعارض بودابست إطلاق المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وستتلقى كييف الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2023، وبعد ذلك سيتوقف التمويل ما لم يتم الاتفاق على ميزانية جديدة في بروكسل.
https://sputnikarabic.ae/20231212/برلمانيون-أمريكيون-يصفون-زيارة-زيلينسكي-بالعار-1083999373.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: نظام كييف مقتنع بأن أوكرانيا على حافة الانهيار
07:42 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 07:48 GMT 12.12.2023)
صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، أن أوكرانيا "على حافة الانهيار"، وإذا لم يقرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة لكييف بمبلغ 50 مليار يورو، فإن البلاد ستعتبر ذلك بمثابة "فشل للاتحاد الأوروبي بأكمله".
وقالت ستيفانيشينا: "إذا لم يكن هناك قرار بشأن 50 مليار يورو، فقد يكون هناك حل مؤقت، أن الوضع سيترك أوكرانيا على وشك البقاء مع عدم القدرة على التنبؤ (المالي) لمدة عام كامل"، حسبما كتبت صحيفة "فايننشال تايمز".
ووفقا للمسؤولة الأوكرانية، فإنها لم تتلق بعد أي ضمانات بأن حزمة المساعدات البالغة قيمتها 50 مليار يورو سيتم تقديمها إلى كييف بشكل أو بآخر، وأن أي بديل من شأنه أن يعرّض استقرار أوكرانيا للخطر.
وأشارت ستفانيشينا إلى أن فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مساعدات لأوكرانيا، فضلا عن بدء المفاوضات بشأن العضوية في الكتلة الأوروبية، ستعتبره كييف "فشلا للاتحاد الأوروبي بأكمله".
وأضافت أنه خلال محادثة مع فلاديمير زيلينسكي في عطلة نهاية الأسبوع، ألمح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أن رفع الحظر عن أموال الاتحاد الأوروبي المجرية كان أحد جوانب موقفه تجاه كييف.
وتمنع المجر حاليًا الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى حزم الدعم العسكري (20 مليار يورو) والدعم المالي الكلي (50 مليار يورو) لكييف من الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027.
وبالإضافة إلى ذلك، تعارض بودابست إطلاق المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وستتلقى كييف الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2023، وبعد ذلك سيتوقف التمويل ما لم يتم الاتفاق على ميزانية جديدة في بروكسل.