https://sputnikarabic.ae/20231212/إعلام-نظام-كييف-يستنفد-وسائل-تمويل-الصراع-مع-روسيا-1084005287.html
إعلام: نظام كييف يستنفد وسائل تمويل الصراع مع روسيا
إعلام: نظام كييف يستنفد وسائل تمويل الصراع مع روسيا
كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا تحاول معرفة كيفية تمويل المواجهة مع روسيا على نفقتها الخاصة إذا توقف حلفاؤها عن تقديم المساعدة، لكن الخيارات قليلة وكلها تنطوي... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T09:44+0000
2023-12-12T09:44+0000
2023-12-12T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "ويحاول المشرعون في كييف معرفة كيفية تمويل المجهود الحربي لأوكرانيا إذا لم يقدم حلفاؤها المساعدات الموعودة، الخيارات محفوفة بالمخاطر".وأضافت: "الفرص المتاحة أمام كييف لتمويل الحرب ضد روسيا تنفد".وأشارت إلى أنه من بين الخيارات لحل المشكلة في مجال السياسة النقدية هو تخفيض قيمة العملة الأوكرانية. ومع ذلك، كما قال وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو في مقابلة مع صحيفة "بلومبرغ"، فإن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى "عواقب سلبية".وقال الوزير الأوكراني: "الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية... أوكرانيا تحافظ على اتصالات نشطة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لإبلاغهم باحتياجاتنا للسنة المالية المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20231212/الرئيس-الفنزويلي-أمريكا-ستلقي-زيلينسكي-في-القمامة-بعد-انتهاء-صلاحيته--1084000622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: نظام كييف يستنفد وسائل تمويل الصراع مع روسيا
كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا تحاول معرفة كيفية تمويل المواجهة مع روسيا على نفقتها الخاصة إذا توقف حلفاؤها عن تقديم المساعدة، لكن الخيارات قليلة وكلها تنطوي على مخاطر.
وقالت الصحيفة: "ويحاول المشرعون في كييف معرفة كيفية تمويل المجهود الحربي لأوكرانيا إذا لم يقدم حلفاؤها المساعدات الموعودة، الخيارات محفوفة بالمخاطر".
وأضافت: "الفرص المتاحة أمام كييف لتمويل الحرب ضد روسيا تنفد".
ووفقًا للصحيفة، فإن أحد خيارات التدابير المالية هو زيادة الإيرادات الضريبية، فإن مثل هذا الإجراء سيصبح مشكلة واضحة في سياق اقتصاد البلاد المدمر، والاحتمال الآخر هو خفض التكاليف للسكان الذين يعانون بالفعل من مشاكل مالية، وخيار آخر هو طباعة النقود.
وأشارت إلى أنه من بين الخيارات لحل المشكلة في مجال السياسة النقدية هو تخفيض قيمة العملة الأوكرانية. ومع ذلك، كما قال وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو في مقابلة مع صحيفة "بلومبرغ"، فإن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى "عواقب سلبية".
وقال الوزير الأوكراني: "الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية... أوكرانيا تحافظ على اتصالات نشطة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لإبلاغهم باحتياجاتنا للسنة المالية المقبلة".
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة المال الأوكرانية تؤكد أن البنك الوطني الأوكراني يخفض قيمة الغريفنا (عملة أوكرانيا). وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإيرادات الضريبية من خلال مصادر مثل زيادة الرسوم الجمركية.