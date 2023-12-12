https://sputnikarabic.ae/20231212/البيت-الأبيض-بايدن-لن-يقبل-الإنذار-الجمهوري-المرتبط-بمساعدة-أوكرانيا-1084019819.html

البيت الأبيض: بايدن لن يقبل الإنذار الجمهوري المرتبط بمساعدة أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن لن يقبل الإنذار الجمهوري المرتبط بمساعدة أوكرانيا

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى استعداده للبحث عن حل وسط مع المعارضة الجمهورية بشأن موضوع أمن الحدود... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T17:01+0000

2023-12-12T17:01+0000

2023-12-12T17:01+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وقال سوليفان: "المشكلة هي أن (مساعدة أوكرانيا) أصبحت رهينة لموضوع منفصل تمامًا (الحدود الجنوبية الغربية).وأضاف سوليفان أن الرئيس بايدن، قال إنه مستعد للتفاوض على اتفاق بين الحزبين ويدعمهما، لكنه لا يقبل المطالب بروح "أوافق أو أرحل" التي ترتبط بها المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.وحذر سوليفان من أن عام 2024 سيكون "عامًا صعبًا للغاية" بالنسبة لأوكرانيا إذا نفدت المساعدات الأمريكية، والتي يقدّر البيت الأبيض بأن الحكومة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط.وقال سوليفان إنه أجرى محادثة خاصة مطوّلة، في الليلة السابقة، مع فلاديمير زيلينسكي، الذي جاء إلى واشنطن للضغط من أجل استمرار التمويل.وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من "الكونغرس" مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلقّ دعمًا قاطعًا.وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق "الكونغرس" على مثل هذه الوثيقة.ويرفض "الكونغرس" الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231212/أمريكا-تقول-إنها-تملك-ما-يكفي-من-دعم-أوكرانيا-ماليا-لمدة-أسبوعين-فقط--1084012989.html

https://sputnikarabic.ae/20231212/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-المجتمع-الدولي-يريد-إقالة-زيلينسكي-1084014286.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن