https://sputnikarabic.ae/20231212/الجزائر-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-مع-لبنان-وسوريا-بعد-سنوات-من-التوقف-1084021316.html

الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف

الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T17:49+0000

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وحسب صحيفة "النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي: كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.

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الجزائر, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار