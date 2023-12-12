https://sputnikarabic.ae/20231212/الجزائر-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-مع-لبنان-وسوريا-بعد-سنوات-من-التوقف-1084021316.html
الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف
الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف
أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T17:49+0000
2023-12-12T17:49+0000
2023-12-12T17:49+0000
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وحسب صحيفة "النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي: كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الرئيس-السوري-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-الجزائر-لدى-سوريا-صور-1078886815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف
أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.
وحسب صحيفة
"النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي:
الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:
الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.
الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.
يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا
، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان
توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.