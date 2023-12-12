عربي
https://sputnikarabic.ae/20231212/الجزائر-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-مع-لبنان-وسوريا-بعد-سنوات-من-التوقف-1084021316.html
الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف
الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف
أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T17:49+0000
2023-12-12T17:49+0000
الجزائر
لبنان
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
وحسب صحيفة "النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي: كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الرئيس-السوري-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-الجزائر-لدى-سوريا-صور-1078886815.html
الجزائر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102595/39/1025953979_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_8b67b4c3113e5b099b2feb525b9ee3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف

17:49 GMT 12.12.2023
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.
وحسب صحيفة "النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي:
الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.
الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور
9 يوليو, 13:31 GMT
وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:
الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.
الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.
يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور14:21 GMTدبابة تي 80 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала