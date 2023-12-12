https://sputnikarabic.ae/20231212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-العثور-على-جثتين-لمحتجزين-في-غزة-1084020527.html

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على "جثتين" لمحتجزين في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على "جثتين" لمحتجزين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نجاحه في العثور على "جثتين" لجنديين احتُجزا في قطاع غزة لدى حركة حماس. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T17:25+0000

2023-12-12T17:25+0000

2023-12-12T17:25+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f7be1fcfdfd7830a1897aca11bed99.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري له، مساء اليوم الثلاثاء، أن وحدات خاصة نجحت في القيام بعملية "خاصة" بإعادة جثتي المجندة عيدن زكريا، والرقيب زيف دادو، من قطاع غزة إلى إسرائيل.وأوضح البيان العسكري أن غال آيزنكوت، نجل الجنرال غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، قد قُتل ومعه آخرون، خلال العملية التي حاولوا من خلالها استعادة كل من هذين المحتجزين لدى "حماس"، قبل عدة أيام.ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك في قطاع غزة، بينهما نجل الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، حيث قال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن نجل الوزير في مجلس الحرب من المعسكر الرسمي ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة في غزة.وأوضح الجيش أن الرقيب أول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عامًا، من هرتسليا، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل "نصف النيران"، سقط في معركة في شمال قطاع غزة، مضيفًا أن الرقيب (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عامًا، مقاتل في كتيبة دورية 6623 تشكيل الرمح (55)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.وتابع الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مقاتل من دورية ناحال بجروح خطيرة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفيات وإبلاغ ذويهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-هناك-خلافات-مع-بايدن-بشأن-اليوم-التالي-لـحماس-1084017019.html

https://sputnikarabic.ae/20231212/للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-الحرب-على-غزة-إسرائيل-تحرك-سفينة-صواريخ-باتجاه-البحر-الأحمر-1084018701.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار