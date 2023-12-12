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https://sputnikarabic.ae/20231212/الخارجية-الروسية-تصف-الفيتو-الأمريكي-بشأن-غزة-بأنه-ضربة-لآلية-الأمم-المتحدة-1084017921.html
الخارجية الروسية تصف "الفيتو" الأمريكي بشأن غزة بأنه ضربة لآلية الأمم المتحدة
الخارجية الروسية تصف "الفيتو" الأمريكي بشأن غزة بأنه ضربة لآلية الأمم المتحدة
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة، من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الإماراتي بشأن غزة... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T15:45+0000
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إذا كانت لديكم ساعة تعمل وجاء شخص ما وضربها بمطرقة، فهذا لا يعني أن الساعة غير فعالة. بل يعني أن أحد ما أظهر غباءه. وفي هذه الحالة، هي الولايات المتحدة الأمريكية".وفي وقت سابق، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي، بشأن وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن الدولي، لأن من بين الأمور لم تتم إدانة "حماس"، ولم يعكس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما قال نائب المندوب الأميركي الدائم، روبرت وود، خلال اجتماع لمجلس الأمن.وصوّت باقي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 13 عضوًا لصالح تبني القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الكرملين-من-المستحيل-تحقيق-استقرار-الوضع-في-غزة-وسط-دوي-المدافع-1084006699.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, روسيا, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, روسيا, إسرائيل

الخارجية الروسية تصف "الفيتو" الأمريكي بشأن غزة بأنه ضربة لآلية الأمم المتحدة

15:45 GMT 12.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة، من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الإماراتي بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي، ضربت الآلية المتأصلة في المنظمة.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إذا كانت لديكم ساعة تعمل وجاء شخص ما وضربها بمطرقة، فهذا لا يعني أن الساعة غير فعالة. بل يعني أن أحد ما أظهر غباءه. وفي هذه الحالة، هي الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "هذا ليس مجرد جدل بين الولايات المتحدة ودول أخرى لا تشارك النهج الأمريكي، وليس مجرد تجاهل لآراء الزملاء في قاعة مجلس الأمن الدولي، هذا ضربة أمريكية على الآلية المنصوص عليها في الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي، بشأن وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن الدولي، لأن من بين الأمور لم تتم إدانة "حماس"، ولم يعكس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما قال نائب المندوب الأميركي الدائم، روبرت وود، خلال اجتماع لمجلس الأمن.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
الكرملين: من المستحيل تحقيق استقرار الوضع في غزة وسط دوي المدافع
10:52 GMT
وصوّت باقي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 13 عضوًا لصالح تبني القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن مجلس الأمن الدولي أظهر عدم فعاليته الكاملة وعجزه عن أداء مهامه الأساسية لحفظ السلام والأمن، وقد أدى "الفيتو" الأمريكي إلى طريق مسدود بشأن القضية الفلسطينية.

ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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