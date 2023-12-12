https://sputnikarabic.ae/20231212/الخارجية-الروسية-تعتبر-أي-شخص-يتولى-كرسي-الرئاسة-الأوكرانية-دمية-في-أيدي-الغرب-1084015112.html
الخارجية الروسية تعتبر أي شخص يتولى كرسي الرئاسة الأوكرانية "دمية" في أيدي الغرب
الخارجية الروسية تعتبر أي شخص يتولى كرسي الرئاسة الأوكرانية "دمية" في أيدي الغرب
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن استبدال فلاديمير زيلينسكي بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أو أي سياسي... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T14:32+0000
2023-12-12T14:32+0000
2023-12-12T14:32+0000
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الاستبدال المحتمل لزيلينسكي بزالوجني أو أي شخصية أخرى لن يغير الوضع، فكلهم في الحقيقة دمى في أيدي أسيادهم، هذه هي الدول والأقمار الصناعية وما إلى ذلك، بريطانيا".وأضافت زاخاروفا: "أولئك الذين ينفذون السياسة الوطنية، وأولئك الذين يعملون لصالح أوكرانيا كدولة والأوكرانيين كشعب، يمكن أن يكونوا مؤهلين حقًا كعسكريين أوكرانيين".وقالت: "ذهب للعب بيده الممدودة، على خلفية المناقشات العنيفة في الكونغرس الأمريكي (حول دعم كييف)، سوف يتوسل زيلينسكي مرة أخرى إلى أسياده، في الواقع، منتجي عرضه التراجيدي الكوميدي الرهيب ألا يتوقفوا عن رعاية نظام كييف بسخاء، ولكن في الواقع، إقناع البيت الأبيض بالاهتمام بأوكرانيا أكثر من الاهتمام بالأميركيين أنفسهم".ووفقا لها، نقلا عن قنوات "تلغرام" الأوكرانية، فإن الهدف الآخر من رحلة زيلينسكي هو "إغلاق مسألة نقل جميع المؤسسات الاستراتيجية وأراضييها إلى إدارة شركة بلاك روك العابرة للحدود الوطنية مقابل مساعدتها في الحصول على حزمة جديدة واسعة النطاق من المساعدات العسكرية والمالية”.وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية أنه من بين الخلفاء المحتملين لفلاديمير زيلينسكي في بروكسل، يتم النظر في فاليري زالوجني، وكيريل بودانوف، وأندريه إرماك، وأليكسي أريستوفيتش، وفيتالي كليتشكو.وسيلتقي زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الذي وصل إلى واشنطن، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيجتمع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ وسيجري محادثة فردية مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
https://sputnikarabic.ae/20231212/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-المجتمع-الدولي-يريد-إقالة-زيلينسكي-1084014286.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الخارجية الروسية تعتبر أي شخص يتولى كرسي الرئاسة الأوكرانية "دمية" في أيدي الغرب
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن استبدال فلاديمير زيلينسكي بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أو أي سياسي أوكراني آخر لن يغير الوضع، لأنهم جميعًا دمى في أيدي الدول الغربية.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الاستبدال المحتمل لزيلينسكي بزالوجني أو أي شخصية أخرى لن يغير الوضع، فكلهم في الحقيقة دمى في أيدي أسيادهم، هذه هي الدول والأقمار الصناعية وما إلى ذلك، بريطانيا".
وأشارت إلى أنه لا ينبغي الخلط بين الجيش الأوكراني والدمى الأوكرانية في واشنطن، فهؤلاء، على حد تعبيرها، "أنواع مختلفة".
وأضافت زاخاروفا: "أولئك الذين ينفذون السياسة الوطنية، وأولئك الذين يعملون لصالح أوكرانيا كدولة والأوكرانيين كشعب، يمكن أن يكونوا مؤهلين حقًا كعسكريين أوكرانيين".
ووفقا لها، فإنه إذا كنا نتحدث عن "شخصيات ترعاها واشنطن"، وتم رفض الكثير منهم في المجتمع الأوكراني، فمن المستحيل أن نطلق عليهم أي شيء آخر غير "أبطال الدمى".
وقالت: "ذهب للعب بيده الممدودة، على خلفية المناقشات العنيفة في الكونغرس الأمريكي (حول دعم كييف)، سوف يتوسل زيلينسكي مرة أخرى إلى أسياده، في الواقع، منتجي عرضه التراجيدي الكوميدي الرهيب ألا يتوقفوا عن رعاية نظام كييف بسخاء، ولكن في الواقع، إقناع البيت الأبيض بالاهتمام بأوكرانيا أكثر من الاهتمام بالأميركيين أنفسهم".
ووفقا لها، نقلا عن قنوات "تلغرام" الأوكرانية، فإن الهدف الآخر من رحلة زيلينسكي هو "إغلاق مسألة نقل جميع المؤسسات الاستراتيجية وأراضييها إلى إدارة شركة بلاك روك العابرة للحدود الوطنية مقابل مساعدتها في الحصول على حزمة جديدة واسعة النطاق من المساعدات العسكرية والمالية”.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية أنه من بين الخلفاء المحتملين لفلاديمير زيلينسكي في بروكسل، يتم النظر في فاليري زالوجني، وكيريل بودانوف، وأندريه إرماك، وأليكسي أريستوفيتش، وفيتالي كليتشكو.
وسيلتقي زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الذي وصل إلى واشنطن، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيجتمع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ وسيجري محادثة فردية مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون.