https://sputnikarabic.ae/20231212/الخارجية-الروسية-تعتبر-أي-شخص-يتولى-كرسي-الرئاسة-الأوكرانية-دمية-في-أيدي-الغرب-1084015112.html

الخارجية الروسية تعتبر أي شخص يتولى كرسي الرئاسة الأوكرانية "دمية" في أيدي الغرب

الخارجية الروسية تعتبر أي شخص يتولى كرسي الرئاسة الأوكرانية "دمية" في أيدي الغرب

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن استبدال فلاديمير زيلينسكي بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أو أي سياسي... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T14:32+0000

2023-12-12T14:32+0000

2023-12-12T14:32+0000

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الاستبدال المحتمل لزيلينسكي بزالوجني أو أي شخصية أخرى لن يغير الوضع، فكلهم في الحقيقة دمى في أيدي أسيادهم، هذه هي الدول والأقمار الصناعية وما إلى ذلك، بريطانيا".وأضافت زاخاروفا: "أولئك الذين ينفذون السياسة الوطنية، وأولئك الذين يعملون لصالح أوكرانيا كدولة والأوكرانيين كشعب، يمكن أن يكونوا مؤهلين حقًا كعسكريين أوكرانيين".وقالت: "ذهب للعب بيده الممدودة، على خلفية المناقشات العنيفة في الكونغرس الأمريكي (حول دعم كييف)، سوف يتوسل زيلينسكي مرة أخرى إلى أسياده، في الواقع، منتجي عرضه التراجيدي الكوميدي الرهيب ألا يتوقفوا عن رعاية نظام كييف بسخاء، ولكن في الواقع، إقناع البيت الأبيض بالاهتمام بأوكرانيا أكثر من الاهتمام بالأميركيين أنفسهم".ووفقا لها، نقلا عن قنوات "تلغرام" الأوكرانية، فإن الهدف الآخر من رحلة زيلينسكي هو "إغلاق مسألة نقل جميع المؤسسات الاستراتيجية وأراضييها إلى إدارة شركة بلاك روك العابرة للحدود الوطنية مقابل مساعدتها في الحصول على حزمة جديدة واسعة النطاق من المساعدات العسكرية والمالية”.وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية أنه من بين الخلفاء المحتملين لفلاديمير زيلينسكي في بروكسل، يتم النظر في فاليري زالوجني، وكيريل بودانوف، وأندريه إرماك، وأليكسي أريستوفيتش، وفيتالي كليتشكو.وسيلتقي زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الذي وصل إلى واشنطن، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيجتمع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ وسيجري محادثة فردية مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

https://sputnikarabic.ae/20231212/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-المجتمع-الدولي-يريد-إقالة-زيلينسكي-1084014286.html

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