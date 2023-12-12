عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-هدفا-جويا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1083997901.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود
قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T03:31+0000
2023-12-12T03:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "عملت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط هدفا جويا واحد فوق قرية بيسونوفكا، وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث".وأشار المحافظ إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1083612242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود

03:31 GMT 12.12.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلغورود. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "عملت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط هدفا جويا واحد فوق قرية بيسونوفكا، وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
30 نوفمبر, 04:14 GMT
وأشار المحافظ إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала