https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-هدفا-جويا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1083997901.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود
قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T03:31+0000
2023-12-12T03:31+0000
2023-12-12T03:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "عملت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط هدفا جويا واحد فوق قرية بيسونوفكا، وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث".وأشار المحافظ إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1083612242.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود
قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلغورود. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "عملت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط هدفا جويا واحد فوق قرية بيسونوفكا، وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث".
وأشار المحافظ إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.