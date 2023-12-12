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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-قيادة-ومراقبة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1083997385.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية الروسية، رصدت ودمرت... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T02:41+0000
2023-12-12T02:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": إن "أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة ومواقع مموهة للقوات الأوكرانية بمنطقة العمليات الخاصة على محور كوبيانسك".وأشارت الوزارة إلى أن طائرة استطلاع مسيرة رصدت المواقع الأوكرانية على بعد حوالي كيلومترين من المواقع الروسية (..)وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي يعملون بشكل مستمر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للأسلحة-الأوكرانية-في-خيرسون--1083978192.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

02:41 GMT 12.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية الروسية، رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": إن "أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة ومواقع مموهة للقوات الأوكرانية بمنطقة العمليات الخاصة على محور كوبيانسك".
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعين للأسلحة الأوكرانية في خيرسون
أمس, 11:37 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن طائرة استطلاع مسيرة رصدت المواقع الأوكرانية على بعد حوالي كيلومترين من المواقع الروسية (..)
وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي يعملون بشكل مستمر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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