https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-قيادة-ومراقبة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1083997385.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية الروسية، رصدت ودمرت... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T02:41+0000
2023-12-12T02:41+0000
2023-12-12T02:41+0000
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لوغانسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": إن "أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة ومواقع مموهة للقوات الأوكرانية بمنطقة العمليات الخاصة على محور كوبيانسك".وأشارت الوزارة إلى أن طائرة استطلاع مسيرة رصدت المواقع الأوكرانية على بعد حوالي كيلومترين من المواقع الروسية (..)وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي يعملون بشكل مستمر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للأسلحة-الأوكرانية-في-خيرسون--1083978192.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية الروسية، رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
لوغانسك - سبوتنيك
. وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": إن "أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة ومواقع مموهة للقوات الأوكرانية بمنطقة العمليات الخاصة على محور كوبيانسك".
وأشارت الوزارة إلى أن طائرة استطلاع مسيرة رصدت المواقع الأوكرانية
على بعد حوالي كيلومترين من المواقع الروسية (..)
وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي يعملون بشكل مستمر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.