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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084008248.html
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر جسيمة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر جسيمة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة بالمعدات والجنود في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T11:32+0000
2023-12-12T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "وفي اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" الروسية، مدعومة بنيران المدفعية، وحدات من اللواء الميكانيكي 57 للعدو في منطقة سينكوفكا في منطقة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وتابع البيان: "في اتجاه كراسي ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات "المركزية" ونيران المدفعية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و63 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك بتروفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب البيان: "خسائر العدو بلغت 185 عسكريا وثلاث آليات".
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روسيا

الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر جسيمة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان

11:32 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 12.12.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة بالمعدات والجنود في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية: "وفي اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" الروسية، مدعومة بنيران المدفعية، وحدات من اللواء الميكانيكي 57 للعدو في منطقة سينكوفكا في منطقة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وتابع البيان: "في اتجاه كراسي ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات "المركزية" ونيران المدفعية خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و63 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك بتروفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب البيان: "خسائر العدو بلغت 185 عسكريا وثلاث آليات".
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