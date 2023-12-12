https://sputnikarabic.ae/20231212/الرئيس-الفنزويلي-أمريكا-ستلقي-زيلينسكي-في-القمامة-بعد-انتهاء-صلاحيته--1084000622.html
الرئيس الفنزويلي: أمريكا ستلقي زيلينسكي في القمامة بعد انتهاء صلاحيته
الرئيس الفنزويلي: أمريكا ستلقي زيلينسكي في القمامة بعد انتهاء صلاحيته
صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن "الولايات المتحدة تستخدم فلاديمير زيلينسكي وسترميه في سلة المهملات باعتباره دمية غير ضرورية". 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T08:08+0000
2023-12-12T08:08+0000
2023-12-12T08:08+0000
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وقال مادورو خلال مقابلة في برنامج "مع مادورو+": "هذه ليست المرة الأولى التي تنصّب فيها الإمبريالية دمية وتستخدمها وتلقيها في سلة المهملات. كان لدينا مهرج مثل زيلينسكي - غوايدو... أمسكت به الإمبريالية وألقته في سلة المهملات في ميامي".وأضاف مادورو:"سيكون هناك المزيد من الأمثلة، مثل غوايدو، الذي سيتم استخدامه للاستفزازات والأكاذيب لتقسيم الناس، وملئهم بالكراهية، وإثارة الحرب. الإمبريالية مثل الشيطان، تخدمه ثم يبصقك".وفي فنزويلا، بدأت الاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في أوائل عام 2019 بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية. وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة بشكل غير قانوني.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت المعارضة الفنزويلية لصالح إزالة "الحكومة المؤقتة" لغوايدو، وقال زعماء المعارضة إن استقالة الحكومة المؤقتة تأخرت بسبب ضعف هيكلها وعدم قيامها بمهامها. وبعد أيام قليلة، استقال غوايدو من منصب رئيس الجمعية الوطنية (برلمان المعارضة).
https://sputnikarabic.ae/20231211/زيلينسكي-يتوسل-إلى-أمريكا-لاستجداء-الأسلحة-لبلاده-1083994680.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الرئيس الفنزويلي: أمريكا ستلقي زيلينسكي في القمامة بعد انتهاء صلاحيته
صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن "الولايات المتحدة تستخدم فلاديمير زيلينسكي وسترميه في سلة المهملات باعتباره دمية غير ضرورية".
وقال مادورو خلال مقابلة في برنامج "مع مادورو+": "هذه ليست المرة الأولى التي تنصّب فيها الإمبريالية دمية وتستخدمها وتلقيها في سلة المهملات. كان لدينا مهرج مثل زيلينسكي - غوايدو... أمسكت به الإمبريالية وألقته في سلة المهملات في ميامي".
وتابع: "والآن يعيش مثل القمامة في ميامي، ولكن مع الملايين (في جيبه)".
وأضاف مادورو:"سيكون هناك المزيد من الأمثلة، مثل غوايدو، الذي سيتم استخدامه للاستفزازات والأكاذيب لتقسيم الناس، وملئهم بالكراهية، وإثارة الحرب. الإمبريالية مثل الشيطان، تخدمه ثم يبصقك".
وقال: "يبدو أن زيلينسكي سيكون له المصير ذاته، بمجرد أن تفشل، يطردونك، يركلونك، ويتخلون عنك. هذا هو مصير أولئك الذين يبيعون أرواحهم للشيطان".
وفي فنزويلا، بدأت الاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في أوائل عام 2019 بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية. وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة بشكل غير قانوني.
وأعلن عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، اعترافها بغوايدو. بدوره، وصف مادورو رئيس البرلمان بأنه دمية أمريكية. ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت المعارضة الفنزويلية لصالح إزالة "الحكومة المؤقتة" لغوايدو، وقال زعماء المعارضة إن استقالة الحكومة المؤقتة تأخرت بسبب ضعف هيكلها وعدم قيامها بمهامها. وبعد أيام قليلة، استقال غوايدو من منصب رئيس الجمعية الوطنية (برلمان المعارضة).