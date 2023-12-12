القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين وخسائر كييف نحو 240 جنديا على محور دونيتسك- عاجل
11:30 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 12.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت معدات للواءين الـ24 والـ93 الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريا في جمهورية دونيتسك الشعبية.