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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-لواءين-أوكرانيين-وخسائر-كييف-نحو-240-جنديا--عاجل-1084008146.html
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين وخسائر كييف نحو 240 جنديا على محور دونيتسك- عاجل
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين وخسائر كييف نحو 240 جنديا على محور دونيتسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت معدات للواءين الـ24 والـ93 الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريا في... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا

القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين وخسائر كييف نحو 240 جنديا على محور دونيتسك- عاجل

11:30 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 12.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت معدات للواءين الـ24 والـ93 الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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