https://sputnikarabic.ae/20231212/الكرملين-من-المستحيل-تحقيق-استقرار-الوضع-في-غزة-وسط-دوي-المدافع-1084006699.html

الكرملين: من المستحيل تحقيق استقرار الوضع في غزة وسط دوي المدافع

الكرملين: من المستحيل تحقيق استقرار الوضع في غزة وسط دوي المدافع

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة أمر مستحيل وسط "دوي المدافع" هناك، وستكون هناك حاجة... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

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2023-12-12T10:52+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان المجتمع الدولي لا يزال لديه أدوات التأثير على الوضع في قطاع غزة: "نرى أن الأعمال القتالية قد استؤنفت ولا تزال مستمرة. الوضع الإنساني الذي تشهده غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".وقال بيسكوف، مجيبا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم زيارة أمريكا اللاتينية، في المستقبل القريب: "لا، لن يقوم الرئيس بأي زيارات إلى أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب، على الرغم من أننا نعتزم بالتأكيد تطوير علاقاتنا مع العديد من دول هذه القارة".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أكد يوم أمس الاثنين، ضرورة وقف القتال في قطاع غزة، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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