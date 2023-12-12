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https://sputnikarabic.ae/20231212/المصالحة-الروسي-مسيرات-التحالف-الدولي-تخرق-بروتوكولات-عدم-التصادم-في-سوريا-مرتين-1083996999.html
"المصالحة الروسي": مسيرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات عدم التصادم في سوريا مرتين
"المصالحة الروسي": مسيرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات عدم التصادم في سوريا مرتين
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، أمس الاثنين، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت بروتوكولات تفادي... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T00:39+0000
2023-12-12T00:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت في إفادة صحفية: "سجّل "التحالف" خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019، وهي تتعلق بتحليق طائراتمسيرة لم يتم التنسيق في شأنه مع الجانب الروسي.وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 7 انتهاكات من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوج من قاذفات مقاتلة من طراز" إف/إيه-18 هورنت وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية تابعة للتحالف من طراز "إم سي-12 دبليو".وشدد كوليت على أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مركز-المصالحة-الروسي-مسيرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-عدم-التصادم-في-سوريا-10-مرات-1079437404.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا

"المصالحة الروسي": مسيرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات عدم التصادم في سوريا مرتين

00:39 GMT 12.12.2023
© Photo / Press Service of Kalashnikov Concernطائرة بدون طيار من طراز "زالا"
طائرة بدون طيار من طراز زالا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Photo / Press Service of Kalashnikov Concern
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، أمس الاثنين، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت بروتوكولات تفادي التصادم مرتين في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت في إفادة صحفية: "سجّل "التحالف" خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019، وهي تتعلق بتحليق طائراتمسيرة لم يتم التنسيق في شأنه مع الجانب الروسي.
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
مركز المصالحة الروسي: مسيرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا 10 مرات
26 يوليو, 20:55 GMT
وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 7 انتهاكات من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوج من قاذفات مقاتلة من طراز" إف/إيه-18 هورنت وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية تابعة للتحالف من طراز "إم سي-12 دبليو".
وشدد كوليت على أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.
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