https://sputnikarabic.ae/20231212/الهيئة-الوطنية-للانتخابات-المصرية-تتابع-سير-الانتخابات-الرئاسية-في-يومها-الأخير-صور-1084005124.html

الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور وفيديو

الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور وفيديو

تواصل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أعمالها في متابعة سير انتخابات الرئاسة ‏المصرية لعام 2024، وذلك في اليوم الثالث والأخيرة من... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T09:47+0000

2023-12-12T09:47+0000

2023-12-12T10:49+0000

مصر

أخبار مصر الآن

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0c/1084004446_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eeac223e4fa161141ccb029f2ec48a6f.jpg

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، المستشار أحمد البنداري، إن "الغرفة تتابع سير العمليات الانتخابية على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية".وأضاف في حديث أمام وسائل الإعلام، اليوم، في مقر غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، إن "اللجنة المركزية تتابع انتظام اللجان الانتخابية وفتح أبوابها في مواعيدها، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم فتح أي من اللجان أبوابها ومتابعة الأمر".وأجرى البنداري اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في جميع المحافظات، للوقوف على سير العملية الانتخابية في كل محافظة، والتأكد من وجود شكاوى أو عدمه، وما إن كانت هناك أي عراقيل، وكذلك فيما يتعلق بنسب المشاركة، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأكد البنداري على استمرار لجان الانتخابات في استقبال المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثالث لإجراء الانتخابات.وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 على مدى 3 أيام، من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.ويتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي