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https://sputnikarabic.ae/20231212/الهيئة-الوطنية-للانتخابات-المصرية-تتابع-سير-الانتخابات-الرئاسية-في-يومها-الأخير-صور-1084005124.html
الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور وفيديو
الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور وفيديو
تواصل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أعمالها في متابعة سير انتخابات الرئاسة ‏المصرية لعام 2024، وذلك في اليوم الثالث والأخيرة من... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T09:47+0000
2023-12-12T10:49+0000
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وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، المستشار أحمد البنداري، إن "الغرفة تتابع سير العمليات الانتخابية على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية".وأضاف في حديث أمام وسائل الإعلام، اليوم، في مقر غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، إن "اللجنة المركزية تتابع انتظام اللجان الانتخابية وفتح أبوابها في مواعيدها، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم فتح أي من اللجان أبوابها ومتابعة الأمر".وأجرى البنداري اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في جميع المحافظات، للوقوف على سير العملية الانتخابية في كل محافظة، والتأكد من وجود شكاوى أو عدمه، وما إن كانت هناك أي عراقيل، وكذلك فيما يتعلق بنسب المشاركة، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأكد البنداري على استمرار لجان الانتخابات في استقبال المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثالث لإجراء الانتخابات.وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 على مدى 3 أيام، من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.ويتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html
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مصر, أخبار مصر الآن, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور وفيديو

09:47 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 12.12.2023)
© Sputnik . mohamed Hemidaغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . mohamed Hemida
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تواصل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أعمالها في متابعة سير انتخابات الرئاسة ‏المصرية لعام 2024، وذلك في اليوم الثالث والأخيرة من التصويت داخل مصر.‏
وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، المستشار أحمد البنداري، إن "الغرفة تتابع سير العمليات الانتخابية على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية".
© Sputnik . mohamed Hemidaغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . mohamed Hemida
وأضاف في حديث أمام وسائل الإعلام، اليوم، في مقر غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، إن "اللجنة المركزية تتابع انتظام اللجان الانتخابية وفتح أبوابها في مواعيدها، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم فتح أي من اللجان أبوابها ومتابعة الأمر".
© Sputnik . mohamed Hemidaغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . mohamed Hemida
وأجرى البنداري اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في جميع المحافظات، للوقوف على سير العملية الانتخابية في كل محافظة، والتأكد من وجود شكاوى أو عدمه، وما إن كانت هناك أي عراقيل، وكذلك فيما يتعلق بنسب المشاركة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وأكد البنداري على استمرار لجان الانتخابات في استقبال المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثالث لإجراء الانتخابات.
إقبال شديد على لجان اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور
أمس, 12:34 GMT
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 على مدى 3 أيام، من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
ويتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
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