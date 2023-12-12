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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الولايات-المتحدة-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-سوخوي--35-1084001571.html
الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب "سوخوي- 35"
الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب "سوخوي- 35"
كتبت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، أنه تم استخدام طائرات "سو-35" الروسية بنجاح في منطقة العمليات الخاصة لتدمير المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T09:11+0000
2023-12-12T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "نظرا لكونها أكثر الطائرات الروسية استعدادًا للقتال، فقد أسقطت الطائرة "سو-35" العشرات من المركبات القتالية فوق سماء أوكرانيا... ما حقق لها انتصارات في المعارك الجوية أكثر من أي مقاتلة أخرى في العالم ما بعد الحرب الباردة".وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، إذ تم استهدافها بصاروخ جو أرض من طراز "كا إتش-31"، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه"."سو-35" هي مقاتلة فائقة القدرة على المناورة من الجيل 4++، تم تصميمها باستخدام تقنيات مختارة من الجيل الخامس. وهي مجهزة بنظام إلكترونيات الطيران الجديد، ورادار ذي مصفوفة مرحلية مع نطاق كشف أكبر للأهداف الجوية وعدد متزايد من الأهداف التي يتم تعقبها وإطلاقها في وقت واحد.وقد تم تجهيز الطائرة بمحركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة، وتصل سرعتها إلى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة، وهي قادرة على رفع ثمانية أطنان من الحمولة القتالية في الهواء.تم تصميم الطائرة "سو 35" لكسب التفوق الجوي، فضلا عن تدمير الأجسام الأرضية والسطحية ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة على مسافات بعيدة من موطنها.ويتم استخدام مقاتلات "سو 35 إس"، على وجه الخصوص، بنشاط في منطقة العملية العسكرية وتسقط كل أنواع الطائرات الأوكرانية بانتظام.
https://sputnikarabic.ae/20231124/سلاح-الجو-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-من-فئة-4-1083435779.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب "سوخوي- 35"

09:11 GMT 12.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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كتبت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، أنه تم استخدام طائرات "سو-35" الروسية بنجاح في منطقة العمليات الخاصة لتدمير المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
وقالت الصحيفة: "نظرا لكونها أكثر الطائرات الروسية استعدادًا للقتال، فقد أسقطت الطائرة "سو-35" العشرات من المركبات القتالية فوق سماء أوكرانيا... ما حقق لها انتصارات في المعارك الجوية أكثر من أي مقاتلة أخرى في العالم ما بعد الحرب الباردة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاتلة ليس لها مثيل في قمع الدفاعات الجوية للعدو. ووفقا لصحيفة "Military Watch Magazine" فإن هذه المقاتلة لديها قدرات أكبر بكثير في الحرب الإلكترونية ويمكنها مسح (تحديد) الأهداف في جزء صغير من الوقت.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، إذ تم استهدافها بصاروخ جو أرض من طراز "كا إتش-31"، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه".
المقاتلة الروسية سو-35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" من فئة "4++"... صور وفيديو
24 نوفمبر, 09:14 GMT
"سو-35" هي مقاتلة فائقة القدرة على المناورة من الجيل 4++، تم تصميمها باستخدام تقنيات مختارة من الجيل الخامس. وهي مجهزة بنظام إلكترونيات الطيران الجديد، ورادار ذي مصفوفة مرحلية مع نطاق كشف أكبر للأهداف الجوية وعدد متزايد من الأهداف التي يتم تعقبها وإطلاقها في وقت واحد.
وقد تم تجهيز الطائرة بمحركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة، وتصل سرعتها إلى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة، وهي قادرة على رفع ثمانية أطنان من الحمولة القتالية في الهواء.
تم تصميم الطائرة "سو 35" لكسب التفوق الجوي، فضلا عن تدمير الأجسام الأرضية والسطحية ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة على مسافات بعيدة من موطنها.
ويتم استخدام مقاتلات "سو 35 إس"، على وجه الخصوص، بنشاط في منطقة العملية العسكرية وتسقط كل أنواع الطائرات الأوكرانية بانتظام.
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