https://sputnikarabic.ae/20231212/الولايات-المتحدة-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-سوخوي--35-1084001571.html

الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب "سوخوي- 35"

الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب "سوخوي- 35"

كتبت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، أنه تم استخدام طائرات "سو-35" الروسية بنجاح في منطقة العمليات الخاصة لتدمير المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T09:11+0000

2023-12-12T09:11+0000

2023-12-12T09:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "نظرا لكونها أكثر الطائرات الروسية استعدادًا للقتال، فقد أسقطت الطائرة "سو-35" العشرات من المركبات القتالية فوق سماء أوكرانيا... ما حقق لها انتصارات في المعارك الجوية أكثر من أي مقاتلة أخرى في العالم ما بعد الحرب الباردة".وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، إذ تم استهدافها بصاروخ جو أرض من طراز "كا إتش-31"، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه"."سو-35" هي مقاتلة فائقة القدرة على المناورة من الجيل 4++، تم تصميمها باستخدام تقنيات مختارة من الجيل الخامس. وهي مجهزة بنظام إلكترونيات الطيران الجديد، ورادار ذي مصفوفة مرحلية مع نطاق كشف أكبر للأهداف الجوية وعدد متزايد من الأهداف التي يتم تعقبها وإطلاقها في وقت واحد.وقد تم تجهيز الطائرة بمحركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة، وتصل سرعتها إلى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة، وهي قادرة على رفع ثمانية أطنان من الحمولة القتالية في الهواء.تم تصميم الطائرة "سو 35" لكسب التفوق الجوي، فضلا عن تدمير الأجسام الأرضية والسطحية ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة على مسافات بعيدة من موطنها.ويتم استخدام مقاتلات "سو 35 إس"، على وجه الخصوص، بنشاط في منطقة العملية العسكرية وتسقط كل أنواع الطائرات الأوكرانية بانتظام.

https://sputnikarabic.ae/20231124/سلاح-الجو-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-من-فئة-4-1083435779.html

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