https://sputnikarabic.ae/20231212/بايدن-يصرح-بانتمائه-للصهيونية-1083999202.html
بايدن يصرح بانتمائه للصهيونية
بايدن يصرح بانتمائه للصهيونية
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض أن "شعوره بالدفء والتواصل مع الجالية اليهودية لا يتزعزع". 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T06:45+0000
2023-12-12T06:45+0000
2023-12-12T07:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن في الحفل: "لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني".أقيم حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة عيد "حانوكا" (عيد الأنوار) اليهودي، الذي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية في الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".وفي وقت سابق، خرجت مجموعة من المتظاهرين للتظاهر أمام البيت الأبيض، حيث قيدت نحو 20 امرأة يهودية أجسادهن بالسلاسل مع سياج البيت الأبيض وهن يرتدين قمصانا مكتوب عليها "ليس باسمنا"، وردّدن شعارات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للإبادة الجماعية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، على قرار يجيز الإجراء المؤدي إلى عزل بايدن.وكان تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20231212/مجلس-النواب-الأمريكي-يصوت-الأربعاء-على-عزل-بايدن-1083997175.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يصرح بانتمائه للصهيونية
06:45 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 07:00 GMT 12.12.2023)
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض أن "شعوره بالدفء والتواصل مع الجالية اليهودية لا يتزعزع".
وقال بايدن في الحفل: "لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني".
وخلال الحفل، أضاف بايدن في حديثه: "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تقضي على حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".
أقيم حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة عيد "حانوكا" (عيد الأنوار) اليهودي، الذي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة إسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "شخص صهيوني ويحب إسرائيل".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية في الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".
وفي وقت سابق، خرجت مجموعة من المتظاهرين للتظاهر أمام البيت الأبيض، حيث قيدت نحو 20 امرأة يهودية أجسادهن بالسلاسل مع سياج البيت الأبيض وهن يرتدين قمصانا مكتوب عليها "ليس باسمنا"، وردّدن شعارات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للإبادة الجماعية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، على قرار يجيز الإجراء المؤدي إلى عزل بايدن.
وكان تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي
جو بايدن.