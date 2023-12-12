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https://sputnikarabic.ae/20231212/برلمانيون-أمريكيون-يصفون-زيارة-زيلينسكي-بالعار-1083999373.html
برلمانيون أمريكيون يصفون زيارة زيلينسكي "بالعار"
برلمانيون أمريكيون يصفون زيارة زيلينسكي "بالعار"
وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة بالمشينة. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T06:50+0000
2023-12-12T06:50+0000
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وقال فانس، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نمر بعملية مهينة للغاية عندما يأتي زيلينسكي ويطالب دافعي الضرائب الأمريكيين، بمنحه 61 مليار دولار أخرى، هذه هي المهزلة الأكثر خزيا التي رأيتها".وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية: "إنها (زيارة زيلينسكي) مخزية تماما".وفي سياق متصل، ذكر عضو مجلس الشيوخ، مايك لي، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لن يستمعوا لتعليمات زيلينسكي.وأردف السيناتور: "لكنها (المصالح الأمريكية) جزء من واجباتنا، ولن نتبع تعليماته (زيلينسكي)".وانتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي يوم أمس الاثنين، الكونغرس الأمريكي لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا، وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن، عن "القضايا التي لم يتم حلها في الكونغرس" بشأن مسألة المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (القوات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون التأخير والفضائح".وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناء على إنجازات هذا العام"، وأن المطالبة بتقديم برنامج عمل للمستقبل هي أحد المطالب الرئيسية التي عبّر عنها المشرعون الأمريكيون بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

برلمانيون أمريكيون يصفون زيارة زيلينسكي "بالعار"

06:50 GMT 12.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة بالمشينة.
وقال فانس، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نمر بعملية مهينة للغاية عندما يأتي زيلينسكي ويطالب دافعي الضرائب الأمريكيين، بمنحه 61 مليار دولار أخرى، هذه هي المهزلة الأكثر خزيا التي رأيتها".
وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية: "إنها (زيارة زيلينسكي) مخزية تماما".
وفي سياق متصل، ذكر عضو مجلس الشيوخ، مايك لي، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لن يستمعوا لتعليمات زيلينسكي.

ووفقا له، تتبادر إلى الأذهان أسباب مشروعة كثيرة للاختلاف مع زيلينسكي، الذي سيتم استقباله في الكابيتول هيل يوم الثلاثاء، كما أن رعاية المصالح الأمريكية ليست جزءا من واجبات الضيف.

وأردف السيناتور: "لكنها (المصالح الأمريكية) جزء من واجباتنا، ولن نتبع تعليماته (زيلينسكي)".
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وانتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي يوم أمس الاثنين، الكونغرس الأمريكي لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا، وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن، عن "القضايا التي لم يتم حلها في الكونغرس" بشأن مسألة المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (القوات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون التأخير والفضائح".
وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناء على إنجازات هذا العام"، وأن المطالبة بتقديم برنامج عمل للمستقبل هي أحد المطالب الرئيسية التي عبّر عنها المشرعون الأمريكيون بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني.
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