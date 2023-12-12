https://sputnikarabic.ae/20231212/برلماني-أمريكي-يصف-خطاب-زيلينسكي-بأنه-قمامة-قديمة-1084021770.html
برلماني أمريكي يصف خطاب زيلينسكي بأنه "قمامة قديمة"
برلماني أمريكي يصف خطاب زيلينسكي بأنه "قمامة قديمة"
صرّح البرلماني الأمريكي في ولاية ميسوري، إريك شميت، أن فلاديمير زيلينسكي لم يقل أي شيء جديد في الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأمريكي. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T18:01+0000
2023-12-12T18:01+0000
2023-12-12T18:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وقال شميت: "إنها القمامة القديمة نفسها. لا يوجد شيء جديد هنا".وبعد الاجتماع مع زيلينسكي، قال شميت أيضًا إنه بدلاً من التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول أمن حدودهم، يضطر أعضاء مجلس الشيوخ إلى مناقشة حدود أوكرانيا مع زيلينسكي.وقال شميت، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تحدثنا مع زيلينسكي بشأن أوكرانيا وحدودها، لكن جو بايدن، رئيس هذا البلد، لا يشارك في مناقشة حدودنا على الإطلاق. الديمقراطيون غير مهتمين بالحديث عن أمن حدودنا. هذا أمر شائن".ويرفض "الكونغرس" الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.ويتعرض طلب البيت الأبيض للحصول على مبلغ إضافي قدره 60 مليار دولار إلى أوكرانيا، للرفض من قِبَل المعارضة الجمهورية، التي يرغب أغلبها في تبادل المساعدات في مقابل إصلاح جذري للهجرة، في حين تشكك أقلية في مدى استصواب المزيد من الإنفاق وتدعو إلى بذل الجهود لإنهاء الصراع.وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "الكونغرس" الأمريكي لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا، وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20231212/البيت-الأبيض-بايدن-لن-يقبل-الإنذار-الجمهوري-المرتبط-بمساعدة-أوكرانيا-1084019819.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
برلماني أمريكي يصف خطاب زيلينسكي بأنه "قمامة قديمة"
صرّح البرلماني الأمريكي في ولاية ميسوري، إريك شميت، أن فلاديمير زيلينسكي لم يقل أي شيء جديد في الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأمريكي.
وقال شميت: "إنها القمامة القديمة نفسها. لا يوجد شيء جديد هنا".
وبعد الاجتماع مع زيلينسكي، قال شميت أيضًا إنه بدلاً من التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول أمن حدودهم، يضطر أعضاء مجلس الشيوخ إلى مناقشة حدود أوكرانيا مع زيلينسكي.
وقال شميت، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تحدثنا مع زيلينسكي بشأن أوكرانيا وحدودها، لكن جو بايدن، رئيس هذا البلد، لا يشارك في مناقشة حدودنا على الإطلاق. الديمقراطيون غير مهتمين بالحديث عن أمن حدودنا. هذا أمر شائن".
ويرفض "الكونغرس" الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.
ويتعرض طلب البيت الأبيض للحصول على مبلغ إضافي
قدره 60 مليار دولار إلى أوكرانيا، للرفض من قِبَل المعارضة الجمهورية، التي يرغب أغلبها في تبادل المساعدات في مقابل إصلاح جذري للهجرة، في حين تشكك أقلية في مدى استصواب المزيد من الإنفاق وتدعو إلى بذل الجهود لإنهاء الصراع.
وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "الكونغرس" الأمريكي لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدة
إلى أوكرانيا، وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.