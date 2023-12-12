https://sputnikarabic.ae/20231212/برلماني-أمريكي-يصف-خطاب-زيلينسكي-بأنه-قمامة-قديمة-1084021770.html

برلماني أمريكي يصف خطاب زيلينسكي بأنه "قمامة قديمة"

برلماني أمريكي يصف خطاب زيلينسكي بأنه "قمامة قديمة"

صرّح البرلماني الأمريكي في ولاية ميسوري، إريك شميت، أن فلاديمير زيلينسكي لم يقل أي شيء جديد في الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأمريكي. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T18:01+0000

2023-12-12T18:01+0000

2023-12-12T18:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg

وقال شميت: "إنها القمامة القديمة نفسها. لا يوجد شيء جديد هنا".وبعد الاجتماع مع زيلينسكي، قال شميت أيضًا إنه بدلاً من التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول أمن حدودهم، يضطر أعضاء مجلس الشيوخ إلى مناقشة حدود أوكرانيا مع زيلينسكي.وقال شميت، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تحدثنا مع زيلينسكي بشأن أوكرانيا وحدودها، لكن جو بايدن، رئيس هذا البلد، لا يشارك في مناقشة حدودنا على الإطلاق. الديمقراطيون غير مهتمين بالحديث عن أمن حدودنا. هذا أمر شائن".ويرفض "الكونغرس" الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة.ويتعرض طلب البيت الأبيض للحصول على مبلغ إضافي قدره 60 مليار دولار إلى أوكرانيا، للرفض من قِبَل المعارضة الجمهورية، التي يرغب أغلبها في تبادل المساعدات في مقابل إصلاح جذري للهجرة، في حين تشكك أقلية في مدى استصواب المزيد من الإنفاق وتدعو إلى بذل الجهود لإنهاء الصراع.وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "الكونغرس" الأمريكي لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا، وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20231212/البيت-الأبيض-بايدن-لن-يقبل-الإنذار-الجمهوري-المرتبط-بمساعدة-أوكرانيا-1084019819.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا