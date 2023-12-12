عربي
https://sputnikarabic.ae/20231212/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-قرار-أممي-بأغلبية-ساحقة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-فيديو-وصور-1084026811.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة، مساء اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء ما يشهده قطاع غزة من... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T22:11+0000
2023-12-12T22:11+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور

22:11 GMT 12.12.2023
تابعنا عبر
يتبع
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة، مساء اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء ما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية.
وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار قدمته المجموعتان العربية والإسلامية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار فورا في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
وصوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية على مشروع القرار، الذي جاء بعنوان "حماية المدنيين والنهوض بالالتزامات القانونية والإنسانية".
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 153 دولة ورفض 10 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت، وبذلك أحرز مشروع القرار أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
23:02 GMT 12.12.2023
حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
23:02 GMT 12.12.2023
القناة 14 الإسرائيلية عن وزير المالية: دفع الولايات المتحدة لنا نحو حل الدولتين انتحار
22:36 GMT 12.12.2023
إعلام فلسطيني: طائرات مسيرة إسرائيلية تقصف هدفا في جنين في الضفة الغربية
22:36 GMT 12.12.2023
بايدن ردا على سؤال بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس: هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق
22:29 GMT 12.12.2023
الرئاسة الفلسطينية: نرحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار ونحث الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه
رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة أن "تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة". داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تتعامل مع نتائج التصويت بجدية.
وطالب أبو ردينة، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن "التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين" مطالبا هذه الدول "بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا".
22:24 GMT 12.12.2023
بايدن: مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزير الدفاع يتوجهان إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع
22:24 GMT 12.12.2023
بايدن: مستشار الأمن القومي سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع
22:24 GMT 12.12.2023
بايدن: طلبت من الكونغرس مزيدا من الدعم لإسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала