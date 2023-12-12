تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار ونحث الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أبو ردينة أن "تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة". داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تتعامل مع نتائج التصويت بجدية.

وطالب أبو ردينة، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.

وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن "التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين" مطالبا هذه الدول "بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا".