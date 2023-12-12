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https://sputnikarabic.ae/20231212/حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-جراء-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ترتفع-إلى-18412-قتيلا-1084015877.html
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18412... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T14:39+0000
2023-12-12T14:39+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 18412 شهيدا و50100 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".ولفت إلى أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.وتابع: "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة".وأكد القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، "بعد حصاره وقصفه وإرهاب المتواجدين فيه".وكشف عن "اعتقال اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان إلى 38 كادرا صحيا على رأسهم محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".وأوضح أن القصف الإسرائيلي على المنظومة الصحية أدى إلى مقتل 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا

14:39 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 18412 شهيدا و50100 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ولفت إلى أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وتابع: "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة".
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وأكد القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، "بعد حصاره وقصفه وإرهاب المتواجدين فيه".
وكشف عن "اعتقال اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان إلى 38 كادرا صحيا على رأسهم محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".
وأوضح أن القصف الإسرائيلي على المنظومة الصحية أدى إلى مقتل 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
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