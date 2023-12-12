https://sputnikarabic.ae/20231212/حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-جراء-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ترتفع-إلى-18412-قتيلا-1084015877.html
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18412... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T14:39+0000
2023-12-12T14:39+0000
2023-12-12T14:39+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حركة حماس
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 18412 شهيدا و50100 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".ولفت إلى أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.وتابع: "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة".وأكد القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، "بعد حصاره وقصفه وإرهاب المتواجدين فيه".وكشف عن "اعتقال اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان إلى 38 كادرا صحيا على رأسهم محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".وأوضح أن القصف الإسرائيلي على المنظومة الصحية أدى إلى مقتل 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231212/السلطة-الفلسطينية-تطالب-بإسقاط-الجنسيات-الأوروبية-عن-المستوطنين-الإسرائيليين-غير-الشرعيين-1084015288.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة
، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 18412 شهيدا و50100 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ولفت إلى أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وتابع: "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية
ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة".
وأكد القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، "بعد حصاره وقصفه وإرهاب المتواجدين فيه".
وكشف عن "اعتقال اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان إلى 38 كادرا صحيا على رأسهم محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".
وأوضح أن القصف الإسرائيلي على المنظومة الصحية أدى إلى مقتل 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.