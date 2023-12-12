https://sputnikarabic.ae/20231212/حوت-عملاق-يلهو-مع-رواد-أحد-الشواطئ-من-مسافة-صفر-1084000788.html
حوت عملاق يلهو مع رواد أحد الشواطئ من "مسافة صفر"... فيديو
حوت عملاق يلهو مع رواد أحد الشواطئ من "مسافة صفر"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا نادرا يظهر السباحين في أحد شواطئ مدينة برث الأسترالية، وهم يقتربون من حوت ضخم وهو يسبح بالقرب من الشاطئ. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T08:14+0000
2023-12-12T08:14+0000
2023-12-12T08:21+0000
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ويظهر في الفيديو المنشور الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشواطئ قبل العودة إلى البحر.ويمكن مشاهدة عدد من الناس وهم يقتربون من الحوت ويقومون بمداعبته.وقال علماء الأحياء إن الحيوان الثديي من المحتمل أن يكون معرضا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك "غير عادي ومحفوف بالمخاطر". كما حذروا من أن الأشخاص الذين يسبحون بالقرب منه يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو "ترك الحوت وشأنه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
حوت عملاق يلهو مع رواد أحد الشواطئ من "مسافة صفر"... فيديو
08:14 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 08:21 GMT 12.12.2023)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا نادرا يظهر السباحين في أحد شواطئ مدينة برث الأسترالية، وهم يقتربون من حوت ضخم وهو يسبح بالقرب من الشاطئ.
ويظهر في الفيديو المنشور الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشواطئ قبل العودة إلى البحر.
ويمكن مشاهدة عدد من الناس وهم يقتربون من الحوت ويقومون بمداعبته.
وقال علماء الأحياء إن الحيوان الثديي من المحتمل أن يكون معرضا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك "غير عادي ومحفوف بالمخاطر". كما حذروا من أن الأشخاص الذين يسبحون بالقرب منه يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو "ترك الحوت وشأنه".