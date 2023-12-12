عربي
https://sputnikarabic.ae/20231212/خبير-أوروبا-غير-قادرة-على-تعويض-النفط-والغاز-الروسيين-1084012277.html
خبير: أوروبا غير قادرة على تعويض النفط والغاز الروسيين
خبير: أوروبا غير قادرة على تعويض النفط والغاز الروسيين
أكد الخبير الاقتصادي والنفطي الاستراتيجي، علي حمود، أن المشاكل الداخلية في مجموعة "أوبك +" تمنع التوصل لاتفاق "تخفيض الإنتاج الطوعي من النفط بنسبة 2.2 مليون... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T13:13+0000
2023-12-12T13:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال حمود: "التحديات التي تمنع المجموعة من تحقيق أهدافها هي ارتفاع نسبة إنتاج النفط من قبل دول خارج المجموعة، وانخفاض الطلب عليه ما يدفع إلى انخفاض أسعاره عالميا، إضافة إلى تضخم المخزون الأمريكي من النفط، فضلا عن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني الذي قيل إن ناتجه المحلي انخفض بنسبة 3.8%".وأشار الخبير إلى أن تخفيض انتاج النفط بين "أوبك +" والدول الأخرى هو أمر مهم، متوقعًا استقرار سعره بين الربع الأول والثاني من العام المقبل (بين 80 و90 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد)، ما سيشجع الدول المنتجة ويجعلها تستفيد عبر تخزين صناديقها الائتمانية وتنفيذ مشاريع استثمارية.ووفقا له، فإن "زيادة نسبة الإنتاج النفطي في أمريكا ستؤدي إلى انخفاض نسبة الطلب وبالتالي انخفاض أسعار النفط، وأن الأوضاع الجيوسياسية حول العالم تؤثر على عملية الإنتاج النفطي وتبادله بين الدول"، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار عامل المضائق الذي يسيطر على أسعار النفط.وقال: "للشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي وأوروبا عدة جوانب تتعلق بالتبادل التجاري، وبدأت بعض الدول تستغني عن الدولار الأمريكي وتعتمد على عملاتها المحلية في عملية التبادل التجاري".
https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/28/1036802826_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_fe8e5c09080c172936aa494ff755e32e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير: أوروبا غير قادرة على تعويض النفط والغاز الروسيين

13:13 GMT 12.12.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالغاز الروسي
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي والنفطي الاستراتيجي، علي حمود، أن المشاكل الداخلية في مجموعة "أوبك +" تمنع التوصل لاتفاق "تخفيض الإنتاج الطوعي من النفط بنسبة 2.2 مليون برميل يوميا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال حمود: "التحديات التي تمنع المجموعة من تحقيق أهدافها هي ارتفاع نسبة إنتاج النفط من قبل دول خارج المجموعة، وانخفاض الطلب عليه ما يدفع إلى انخفاض أسعاره عالميا، إضافة إلى تضخم المخزون الأمريكي من النفط، فضلا عن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني الذي قيل إن ناتجه المحلي انخفض بنسبة 3.8%".

وأكد حمّود أن "روسيا تسعى للحفاظ على علاقة جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وموسكو تُعتبر من أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط"، مضيفًا أن "العقوبات الغربية على روسيا منعت وصول المحروقات الروسية إلى أوروبا، ما سيضع الأخيرة في عجز طويل الأمد، ولن تستطيع الدول الأخرى تعويضها عن الغاز أو النفط الروسي".

وأشار الخبير إلى أن تخفيض انتاج النفط بين "أوبك +" والدول الأخرى هو أمر مهم، متوقعًا استقرار سعره بين الربع الأول والثاني من العام المقبل (بين 80 و90 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد)، ما سيشجع الدول المنتجة ويجعلها تستفيد عبر تخزين صناديقها الائتمانية وتنفيذ مشاريع استثمارية.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا
30 نوفمبر, 12:32 GMT
ووفقا له، فإن "زيادة نسبة الإنتاج النفطي في أمريكا ستؤدي إلى انخفاض نسبة الطلب وبالتالي انخفاض أسعار النفط، وأن الأوضاع الجيوسياسية حول العالم تؤثر على عملية الإنتاج النفطي وتبادله بين الدول"، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار عامل المضائق الذي يسيطر على أسعار النفط.
وقال: "للشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي وأوروبا عدة جوانب تتعلق بالتبادل التجاري، وبدأت بعض الدول تستغني عن الدولار الأمريكي وتعتمد على عملاتها المحلية في عملية التبادل التجاري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
دبابة تي 80 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:14 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصورأمس, 22:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала