خبير يوضح العوامل التي جعلت أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم. عن هذا قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إتش إم كابيتال":
"عدة عوامل ساهمت في ذلك منها عامل الاستقرار والأمان والبنية التحتية، واحتضان كافة الجنسيات والأعراق والأديان، وإمكانية ممارسة الأعمال بحرية، والتجارة الحرة، وسهولة دخول وخروج الأموال، والضرائب المنخفضة، وموقعها الجغرافي الذي يصل شرق آسيا بأوروبا ممما يسهل الحركة التجارية والنقل، وتوفر مصادر الطاقة، وهذه أمور هامة لأي مستثمر يقوم بعمل شرعي داخل الإمارات، ولاحظنا زيادة الاستثمار من روسيا بسبب العلاقة الطيبة بين موسكو وأبوظبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين".
نتنياهو يصرح عن استعداده لاحتمال الحرب ضد قوات السلطة. عن هذا تحدث لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام، الدكتور إبراهيم المدهون:
"هذا ضمن الخطة الإسرائيلية والتي من أجلها كانت عملية طوفان الأقصى، كانت هناك خطة لتهجير أكثر من 3 مليون فلسطيني إلى الأردن وللعلم، نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب من أجل بقائه في السلطة، وأنا أعتقد أن هذا التهديد هو تهديد جدي وهو ينظر إلى السلطة بأنها عدو ولو كان يختلف بهذا مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه يريد إشعال الحرب في الضفة الغربية لتهجير ملايين الفلسطينيين من هناك".
منطقة الشرق الأوسط لن تتمكن من تحقيق إمكاناتها دون تعاون إقليمي وثيق. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور رامي الدبَّاس:
"عندما تقول إسرائيل إنّ الأردن هو وطن بديل للفلسطينيين هذا غير مقبول. إسرائيل تريد تهجير أهل غزة إلى سيناء والرئيس السيسي أيضاً يرفض الوطن البديل في سيناء. الأردن قام بسحب سفيره من تل أبيب. معاهدة السلام فُرِضَت على الأردن بشروط من واشنطن لأن هناك مساعدات أمريكية وأوروبية والأردن بلد فقير مجبور على هذه المعاهدات. الأردن يمكن أن يجمّد هذه المعاهدة إلى حينه".
الاتحاد الأوروبي يفشل بالاتفاق على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأوروبي، أكثم سليمان:
"يوجد خلافات داخلية أوروبية عنوانها هنغاريا وسلوفاكيا لا سيما أن الحديث يجري عن صندوق أوروبي مشترك تشارك فيه جميع الدول، فمن السهل أن تساعد الدول بشكل منفرد كألمانيا مثلا التي ترى أن المساعدة المباشرة أفضل من انتظار التصويت على الصندوق المشترك".
لندن تقرر استمرار فرض العقوبات ضد موسكو بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا. وعن هذا قال الكاتب السياسي والباحث بالشأن الأوروبي، أحمد الزين:
"بعد فشل الهجوم المضاد والخسائر الكبيرة التي تكبدها الغرب. يتوجهون الآن إلى نوع آخر من الضغط على روسيا وهو عن طريق العقوبات رغم أنها جاءت بنتيجة عكسية على الاقتصاد الأوروبي خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وهو ما استفادت منه روسيا ببيع نفطها".
البيان الختامي لقمة (إيغاد) كان منحازا للتمرد ولهذا رفضته الخرطوم. عن هذا قال الخبير بالشان الأفريقي والسوداني الدكتور رامي زهدي:
"الأزمة يوماً بعد يوم تزيد عمقاً والشعب السوداني يعاني. يجب توحيد جهود المجتمع الدولي في الإطار الإنساني والكف عن دعم أي طرف في الصراع. المزيد من الدعم العسكري يعني المزيد من استمرار المعركة. التدخل العسكري المباشر في هذا التوقيت سيزيد الأمر سوءاً وسيفتح دائرة جديدة من مناطق الصراع، وربما نرى أزمة روسية-أوكرانية جديدة في افريقيا لأنها منطقة استراتيجية يتنافس عليها عدد كبير من قوى العالم الخارجي".
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