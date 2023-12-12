https://sputnikarabic.ae/20231212/خبير-يوضح-العوامل-التي-جعلت-أبو-ظبي-الأكثر-جذبا-لأثرياء-العالم-1084014676.html

خبير يوضح العوامل التي جعلت أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم

خبير يوضح العوامل التي جعلت أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T14:29+0000

2023-12-12T14:29+0000

2023-12-12T14:29+0000

راديو

بلا قيود

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خبير يوضح العوامل التي جعلت أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم خبير يوضح العوامل التي جعلت أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم

أبو ظبي الأكثر جذبا لأثرياء العالم. عن هذا قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إتش إم كابيتال":نتنياهو يصرح عن استعداده لاحتمال الحرب ضد قوات السلطة. عن هذا تحدث لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام، الدكتور إبراهيم المدهون:منطقة الشرق الأوسط لن تتمكن من تحقيق إمكاناتها دون تعاون إقليمي وثيق. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور رامي الدبَّاس:الاتحاد الأوروبي يفشل بالاتفاق على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأوروبي، أكثم سليمان:لندن تقرر استمرار فرض العقوبات ضد موسكو بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا. وعن هذا قال الكاتب السياسي والباحث بالشأن الأوروبي، أحمد الزين:البيان الختامي لقمة (إيغاد) كان منحازا للتمرد ولهذا رفضته الخرطوم. عن هذا قال الخبير بالشان الأفريقي والسوداني الدكتور رامي زهدي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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