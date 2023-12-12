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https://sputnikarabic.ae/20231212/رفع-العلم-على-غواصتين-روسيتين-الإمبراطور-ألكسندر-الثالث-وكراسنويارسك-1084002194.html
رفع العلم على غواصتين روسيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"
رفع العلم على غواصتين روسيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حاملتي الصواريخ "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" ستدخلان قريبًا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
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قال بوتين في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث": "قريباً ستبدأ حاملتا الصواريخ الغواصتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ".شاهد أيضا - بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديواقرأ أيضا - رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين

رفع العلم على غواصتين روسيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"

10:11 GMT 12.12.2023
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حاملتي الصواريخ "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" ستدخلان قريبًا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ.
قال بوتين في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث": "قريباً ستبدأ حاملتا الصواريخ الغواصتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ".
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot; خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد الفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" في مصنع لبناء السفن في المنطقة الشمالية "سيفماش" في سيفيرودفينسك، وعلى اليمين يظهر القائد الأعلى للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد الفرقاطة أدميرال كاساتونوف في مصنع لبناء السفن في المنطقة الشمالية سيفماش في سيفيرودفينسك، وعلى اليمين يظهر القائد الأعلى للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد الفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" في مصنع لبناء السفن في المنطقة الشمالية "سيفماش" في سيفيرودفينسك، وعلى اليمين يظهر القائد الأعلى للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot; خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool
/
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البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورموكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" التابعة لشركة "سيفماش" في سيفيرودفينسك، روسيا.
موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الفرقاطة أدميرال كاساتونوف التابعة لشركة سيفماش في سيفيرودفينسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" التابعة لشركة "سيفماش" في سيفيرودفينسك، روسيا.
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot; خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

© Sputnik . Kirill Iodas/Pool / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot; خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالبحارة العسكريون للفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" في مراسم احتفالبة على متن الفرقاطة في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023
البحارة العسكريون للفرقاطة الأدميرال كاساتونوف في مراسم احتفالبة على متن الفرقاطة في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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البحارة العسكريون للفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" في مراسم احتفالبة على متن الفرقاطة في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot; خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
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البحارة العسكريون على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" خلال الحفل الرسمي لرفع العلم البحري في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررسالة تذكارية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لطاقم الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" بعد تفقدها في شركة "سيفماش" في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023
رسالة تذكارية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لطاقم الفرقاطة الأدميرال كاساتونوف بعد تفقدها في شركة سيفماش في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
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رسالة تذكارية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لطاقم الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" بعد تفقدها في شركة "سيفماش" في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot; في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool
/
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الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

© Sputnik . Kirill Iodas/Pool / الانتقال إلى بنك الصور

الحفل الرسمي لرفع العلم البحري على متن الغواصة النووية "كراسنويارسك" في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

الحفل الرسمي لرفع العلم البحري على متن الغواصة النووية &quot;كراسنويارسك&quot; في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Kirill Iodas/Pool
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الحفل الرسمي لرفع العلم البحري على متن الغواصة النووية "كراسنويارسك" في سيفيرودفينسك، روسيا 11 ديسمبر 2023

شاهد أيضا - بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديو
اقرأ أيضا - رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟
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