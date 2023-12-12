https://sputnikarabic.ae/20231212/رفع-العلم-على-غواصتين-روسيتين-الإمبراطور-ألكسندر-الثالث-وكراسنويارسك-1084002194.html

رفع العلم على غواصتين روسيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"

رفع العلم على غواصتين روسيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حاملتي الصواريخ "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" ستدخلان قريبًا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

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قال بوتين في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث": "قريباً ستبدأ حاملتا الصواريخ الغواصتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ".شاهد أيضا - بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديواقرأ أيضا - رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟

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