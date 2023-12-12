https://sputnikarabic.ae/20231212/سكان-تونس-يشعرون-بهزة-أرضية-بقوة-34-درجة-1084012141.html
سكان تونس يشعرون بهزة أرضية بقوة 3.4 درجة
سكان تونس يشعرون بهزة أرضية بقوة 3.4 درجة
شهدت تونس، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل سيدي بوسعيد. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T13:06+0000
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وأفاد معهد الرصد الجوي في تونس، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:31 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وبحسب التحليلات الأولية، فإن مركزها كان في 36.91 درجة خط عرض، و10.38 درجة خط طول، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".وأضاف المعهد أن سكان مدينة تونس شعروا بالهزة الأرضية.يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي فى تونس هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 00:13 بالتوقيت المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20230917/هزة-أرضية-تضرب-ولاية-قالمة-الجزائرية-1081126014.html
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سبوتنيك عربي
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
سكان تونس يشعرون بهزة أرضية بقوة 3.4 درجة
شهدت تونس، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل سيدي بوسعيد.
وأفاد معهد الرصد الجوي في تونس، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:31 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وبحسب التحليلات الأولية، فإن مركزها كان في 36.91 درجة خط عرض، و10.38 درجة خط طول، وفقا لوكالة
أنباء "تونس أفريقيا".
وأضاف المعهد أن سكان مدينة تونس شعروا بالهزة الأرضية.
يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي فى تونس هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 00:13 بالتوقيت المحلي.