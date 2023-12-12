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https://sputnikarabic.ae/20231212/شركة-بوما-الألمانية-تنهي-تعاقدها-مع-الاتحاد-الإسرائيلي-لكرة-القدم-1084007258.html
شركة "بوما" الألمانية تنهي تعاقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم
شركة "بوما" الألمانية تنهي تعاقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم
أعلنت شركة "بوما" الألمانية للمالاس الرياضية، عن أنها ستنهي رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ‏بعد عام 2024.‏ 12.12.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن القرار لا علاقة له بالحرب في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنما تم اتخاذه في أواخر العام الماضي، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "شراكات أقل وأعلى مستوى"، وفقا لموقع "Fortune".وكتبت موضحةً: "أدت مراجعة القائمة الحالية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب بعض مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل الإعلانات التجارية والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى، إلى إجراء بعض التغييرات".وكجزء من نهجها الجديد، ستترك شركة "بوما" أيضا عقدها مع الاتحاد الصربي لكرة القدم، الذي ينتهي في العام المقبل.وواجهت العلامة التجارية الألمانية دعوات للمقاطعة في بعض الأسواق، بسبب دعمها للفريق الإسرائيلي.ولم تتأهل إسرائيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم، منذ أكثر من 50 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221014/أديداس-تتوصل-لاتفاق-مع-المغرب-ينهي-أزمة-قميص-منتخب-الجزائر-1069018956.html
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منوعات, أخبار ألمانيا, رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
منوعات, أخبار ألمانيا, رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل

شركة "بوما" الألمانية تنهي تعاقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

11:00 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZلاعبو منتخب إسرائيل لكرة القدم، 7 سبتمبر/ أيلول 2020
لاعبو منتخب إسرائيل لكرة القدم، 7 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
لاعبو منتخب إسرائيل لكرة القدم، 7 سبتمبر/ أيلول 2020
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلنت شركة "بوما" الألمانية للمالاس الرياضية، عن أنها ستنهي رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ‏بعد عام 2024.‏
وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن القرار لا علاقة له بالحرب في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنما تم اتخاذه في أواخر العام الماضي، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "شراكات أقل وأعلى مستوى"، وفقا لموقع "Fortune".
وكتبت موضحةً: "أدت مراجعة القائمة الحالية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب بعض مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل الإعلانات التجارية والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى، إلى إجراء بعض التغييرات".
وكجزء من نهجها الجديد، ستترك شركة "بوما" أيضا عقدها مع الاتحاد الصربي لكرة القدم، الذي ينتهي في العام المقبل.
أديداس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مجتمع
"أديداس" تتوصل لاتفاق مع المغرب ينهي أزمة قميص منتخب الجزائر
14 أكتوبر 2022, 10:23 GMT
وواجهت العلامة التجارية الألمانية دعوات للمقاطعة في بعض الأسواق، بسبب دعمها للفريق الإسرائيلي.
ولم تتأهل إسرائيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم، منذ أكثر من 50 عاما.
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