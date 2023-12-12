https://sputnikarabic.ae/20231212/ضابط-روسي-سابق-يكشف-عن-ظاهرة-جوية-طارئة-أجبرت-الآليات-الأوكرانية-على-الانسحاب-الجماعي-1083998557.html
ضابط روسي يكشف عن "ظاهرة جوية طارئة" أجبرت الآليات الأوكرانية على الانسحاب الجماعي
ضابط روسي يكشف عن "ظاهرة جوية طارئة" أجبرت الآليات الأوكرانية على الانسحاب الجماعي
أبلغ المقدم المتقاعد في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروشكو، وكالة "سبوتنيك"، عن انسحاب واسع النطاق للقوات الأوكرانية المؤللة بسبب ظاهرة "الأمطار... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T05:53+0000
2023-12-12T05:53+0000
2023-12-12T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ماروشكو، اليوم الثلاثاء: "بسبب هطول الأمطار على شكل صقيع (ذرات جليدية)، بالإضافة إلى سلسلة من التغيرات في درجات الحرارة الإيجابية والمنخفضة، بدأت التشكيلات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعطال هائلة في الأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمها الغرب".وأضاف أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية، تتعطل الأسلحة الغربية الخفيفة أيضًا (البنادق والمسدسات، الخ) وتتطلب صيانة مستمرة".مشكلة أخرى تواجه القوات المسلحة الأوكرانية هي تجمد المركبات المدرعة؛ حيث أن ذلك لا يسمح للطاقم بالدخول بسرعة إلى المركبات واستخدامها، لأنها تتجمد على الأرض.وتحدث ظاهرة المطر الجليدي عندما تكون درجة الحرارة موجبة على ارتفاع 1000-1500 متر، ويذوب الثلج، ولكن بعد ذلك، يسقط في الطبقات السفلية من الغلاف الجوي، وتتجمد قطرات الماء الناتجة بسرعة.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-هدفا-جويا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1083997901.html
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روسيا, رصد عسكري
ضابط روسي يكشف عن "ظاهرة جوية طارئة" أجبرت الآليات الأوكرانية على الانسحاب الجماعي
05:53 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 12.12.2023)
أبلغ المقدم المتقاعد في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروشكو، وكالة "سبوتنيك"، عن انسحاب واسع النطاق للقوات الأوكرانية المؤللة بسبب ظاهرة "الأمطار الجليدية".
وقال ماروشكو، اليوم الثلاثاء: "بسبب هطول الأمطار على شكل صقيع (ذرات جليدية)، بالإضافة إلى سلسلة من التغيرات في درجات الحرارة الإيجابية والمنخفضة، بدأت التشكيلات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعطال هائلة في الأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمها الغرب".
غالبا ما تتشكل الكتل الصقيعية على المدافع، وتفشل آليات الإطلاق وتخرج عن الخدمة.
وأضاف أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية، تتعطل الأسلحة الغربية الخفيفة أيضًا (البنادق والمسدسات، الخ) وتتطلب صيانة مستمرة".
مشكلة أخرى تواجه القوات المسلحة الأوكرانية هي تجمد المركبات المدرعة؛ حيث أن ذلك لا يسمح للطاقم بالدخول بسرعة إلى المركبات
واستخدامها، لأنها تتجمد على الأرض.
يتعين على الجيش الأوكراني أن يقوم بإحماء معداته لفترة طويلة، الأمر الذي يكشف مواقعه.
وتحدث ظاهرة المطر الجليدي عندما تكون درجة الحرارة موجبة على ارتفاع 1000-1500 متر، ويذوب الثلج، ولكن بعد ذلك، يسقط في الطبقات السفلية من الغلاف الجوي، وتتجمد قطرات الماء الناتجة بسرعة.