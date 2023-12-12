https://sputnikarabic.ae/20231212/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-المجتمع-الدولي-يريد-إقالة-زيلينسكي-1084014286.html

ضابط سابق في "سي آي إيه": المجتمع الدولي يريد "إقالة زيلينسكي"

ضابط سابق في "سي آي إيه": المجتمع الدولي يريد "إقالة زيلينسكي"

أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الغرب يريد إقالة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بسبب تهديده للمجتمع الدولي. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ريتر خلال مقابلة: "السلام الذي يتحدث عنه (زيلينسكي) ليس سلامًا بالطبع، بل هو شرط مسبق لحرب أكبر، لأنه لتحقيق السلام، كما يقول زيلينسكي، يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا استراتيجيًا، وبالتالي نصل إلى الجزء الثاني من سؤالك: - ماذا يجب أن نفعل مع زعيم غير مناسب إلى هذا الحد؟".وأوضح ريتر أن "صيغة السلام" التي اقترحها زيلينسكي تتعارض مع فكرتها الخاصة، لأنها تعني فقط استمرار الأعمال العدائية ضد روسيا.وأضاف ريتر: "يحاول زيلينسكي يائسًا إقناع الدول الغربية بصحة خطته، ويريد الحصول على مساعدة عسكرية إضافية، لكن هذا مستحيل، وقد بدأ حلفاؤه يدركون أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات على رأس الحكومة في كييف".وختم ريتر: "زيلينسكي بعيد كل البعد عن الواقع لدرجة أنه أصبح في الواقع يشكل خطرا على المجتمع الدولي، ولهذا السبب تسمع بشكل متزايد الحديث عن بديله".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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