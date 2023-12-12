https://sputnikarabic.ae/20231212/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-نقاط-تجمع-قوات-كييف-بالجملة-فيديو-1084009605.html
طائرات روسية مسيرة تدمر نقاط تجمع قوات كييف بالجملة... فيديو
طائرات روسية مسيرة تدمر نقاط تجمع قوات كييف بالجملة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر فيه قيام الطائرات المسيرة الروسية بملاحقة المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم وتدميرهم. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T12:11+0000
2023-12-12T12:11+0000
2023-12-12T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
نادي الفيديو
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "القوات الروسية المجوقلة التابعة لحرس "نوفوروسيسك" حيدت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بضربات دقيقة بواسطة طائرات دون طيار".وبحسب الدفاع: "قام الجيش الروسي باستخدام طائرات دون طيار بتدمير مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
طائرات روسية مسيرة تدمر نقاط تجمع قوات كييف بالجملة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر فيه قيام الطائرات المسيرة الروسية بملاحقة المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم وتدميرهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "القوات الروسية المجوقلة التابعة لحرس "نوفوروسيسك" حيدت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بضربات دقيقة بواسطة طائرات دون طيار".
وبحسب الدفاع: "قام الجيش الروسي باستخدام طائرات دون طيار بتدمير مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.