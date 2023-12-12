https://sputnikarabic.ae/20231212/عبد-اللهيان-أمريكا-وإسرائيل-لن-تتمكنا-من-تدمير-حماس-حتى-لو-استمرت-الحرب-على-غزة-10-سنوات-1084006166.html

عبد اللهيان: أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من تدمير "حماس" حتى لو استمرت الحرب على غزة 10 سنوات

عبد اللهيان: أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من تدمير "حماس" حتى لو استمرت الحرب على غزة 10 سنوات

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن حركة "حماس" الفلسطينية متجذرة في واقع الأمة ‏الفلسطينية، ولا يمكن القضاء عليها.‏ 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T10:34+0000

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وقال في مقابلة خلال "منتدى الدوحة" في نسخته الـ21 في قطر، إنه "حتى لو واصلت أمريكا وإسرائيل الحرب في غزة لمدة 10 سنوات، فلن تكونا قادرتين على تدمير حماس".وأكد مجددا أن "إيران لم تكن على علم بعملية "طوفان الأقصى" بصورة مسبقة، ولكنها تدعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وفي إشارة إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وحركات المقاومة الإقليمية في فلسطين ولبنان واليمن، قال وزير الخارجية الإيراني: "لقد حذرنا بوضوح من أنه إذا استمرت هذه الهجمات ضد المدنيين والنساء والأطفال، فإن نطاق الحرب سيتسع ليشمل المنطقة بأكملها".وأضاف: "بالطبع، ليست أي من هذه المجموعات وكلاء لإيران، لكننا ندعم أي إجراء يستند إلى القانون الدولي من شأنه أن يساعد في إنهاء الاحتلال، ونحن نقدم لحماس والمقاومة دعما سياسيا قويا ضد ظاهرة الاحتلال".وقال: "من حقهم إعلان رأيهم بعد 75 عاما لتحديد مصيرهم، في استفتاء تجريه الأمم المتحدة، وبناء على النتيجة تنتهي القضية".وانتقد وزير الخارجية الإيراني في حديثه خلال "منتدى الدوحة" الـ21، "عدم التناسب في رد فعل إسرائيل على القتل المزعوم لـ1200 مستوطن إسرائيلي"، مؤكدا أنه "كان ينبغي على إسرائيل أن تراعي مبدأ التناسب"، مضيفا: "هل قتل 18 ألف مدني مقابل 1200 يعني احترام مبدأ التناسب؟".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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