https://sputnikarabic.ae/20231212/علماء-روس-يطورون-هلاما-يشفي-الجروح-بسرعة-فائقة--1084011179.html

علماء روس يطورون هلاما يشفي الجروح بسرعة فائقة

علماء روس يطورون هلاما يشفي الجروح بسرعة فائقة

قام علماء من معهد أبحاث أمراض الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية "NIIKEL"، (فرع من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة SB RAS) بتطوير هلام مضاد للبكتيريا للشفاء... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T12:55+0000

2023-12-12T12:55+0000

2023-12-12T12:55+0000

مجتمع

روسيا

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101681/69/1016816952_152:0:4596:2500_1920x0_80_0_0_c2731ac32934f6ef2bf4fdbbbaa55316.jpg

وقال بافيل مادونوف، رئيس قسم الصيدلة التجريبية في "NIIKEL": "لقد طور الباحثون نموذجًا أوليًا لدواء يعتمد على محاكي الببتيدومي المضاد للبكتيريا وهلام بوليمر خامل لعلاج الآفات المعدية في الجلد والأنسجة تحت الجلد. المنتج يدمر بشكل فعال البكتيريا المسببة للأمراض ويعزز التئام الجروح بشكل أسرع".وتابع مادونوف: "مبدأ عمل محاكي الببتيد المضاد للبكتيريا هو أنه يلتصق بغشاء البكتيريا ويؤدي إلى موتها. ومحاكاة الببتيد المضادة للميكروبات فعالة ضد مسببات الأمراض المختلفة".وأشار المعهد العلمي إلى أن الدواء الذي يجري تطويره سيكون فعالا للمرضى الذين يعانون من الجروح التي لا تلتئم على المدى الطويل، وكذلك الجروح الناتجة عن الطلقات النارية والشظايا.وأوضح معهد علم الخلايا وعلم الوراثة SB RAS: "من 0.3 إلى 1.6% من كبار السن في روسيا يعانون من آفات جلدية غير قابلة للشفاء، ويعاني 19% من مرضى السكري من مثل هذه المشاكل، وعدد هؤلاء المرضى في تزايد مطرد، وغالبًا ما يكون العلاج معقدًا بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لإنشاء عامل جديد آمن مضاد للبكتيريا والفطريات.

https://sputnikarabic.ae/20231212/خبراء-تغذية-ينصحون-بعدم-تناول-البيض-مع-الشاي-أو-القهوة-على-الإفطار-1084008759.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, منوعات, الصحة