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https://sputnikarabic.ae/20231212/لكمة-مفاجئة-لحكم-تركي-تتسبب-بتعليق-أنشطة-الدوري-المحلي-فيديو-1084011886.html
لكمة مفاجئة لحكم تركي تتسبب بتعليق أنشطة الدوري المحلي... فيديو
لكمة مفاجئة لحكم تركي تتسبب بتعليق أنشطة الدوري المحلي... فيديو
شهدت مباراة أنقرة غوجو أمام ريزا سبور، التي أقيمت يوم أمس الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري التركي لموسم 2023-2024، أحداثا سيئة عقب نهاية المبارة. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
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ومباشرة بعد نهاية المباراة، نزل فاروق كوجا، رئيس نادي أنقره غوجو إلى أرض الملعب، وهاجم حكم المباراة خليل أوموت ميلير بسبب قراراته.وتوجه رئيس النادي إلى الحكم مسرعا عندما كان اللاعبون يغادرون الملعب بعد نهاية المباراة، ثم وجّه له لكمة قوية تحت العين أسطقته أرضا، وعندما سقط الحكم تعرض للركل أيضا.وعلق الاتحاد التركي جميع مباريات الدوري المحلي بمختلف الدرجات إلى أجل غير مسمى، عقب حادثة الاعتداء على حكم مباراة نادي "أنقرة غوجو" ونظيره "تشايكور ريزه سبور".وأدان الاتحاد التركي تصرف رئيس نادي أنقرة، وقال في بيان له: "ندين بشدة الهجوم غير الإنساني على خليل أوموت ميلر، حكم المباراة المرخص من الفيفا، من قبل مجرمين يعرفون أنفسهم".
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

لكمة مفاجئة لحكم تركي تتسبب بتعليق أنشطة الدوري المحلي... فيديو

12:57 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 12.12.2023)
© Photoحكم يتعرض للضرب في الدوري التركي
حكم يتعرض للضرب في الدوري التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Photo
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شهدت مباراة أنقرة غوجو أمام ريزا سبور، التي أقيمت يوم أمس الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري التركي لموسم 2023-2024، أحداثا سيئة عقب نهاية المبارة.
ومباشرة بعد نهاية المباراة، نزل فاروق كوجا، رئيس نادي أنقره غوجو إلى أرض الملعب، وهاجم حكم المباراة خليل أوموت ميلير بسبب قراراته.
وتوجه رئيس النادي إلى الحكم مسرعا عندما كان اللاعبون يغادرون الملعب بعد نهاية المباراة، ثم وجّه له لكمة قوية تحت العين أسطقته أرضا، وعندما سقط الحكم تعرض للركل أيضا.
وعلق الاتحاد التركي جميع مباريات الدوري المحلي بمختلف الدرجات إلى أجل غير مسمى، عقب حادثة الاعتداء على حكم مباراة نادي "أنقرة غوجو" ونظيره "تشايكور ريزه سبور".
وأدان الاتحاد التركي تصرف رئيس نادي أنقرة، وقال في بيان له: "ندين بشدة الهجوم غير الإنساني على خليل أوموت ميلر، حكم المباراة المرخص من الفيفا، من قبل مجرمين يعرفون أنفسهم".
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