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https://sputnikarabic.ae/20231212/لنتنياهو-نصيب-الأسد--8-حروب-خاضتها-إسرائيل-ضد-غزة-منذ-انسحابها-من-القطاع-1084014183.html
لنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع
لنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع
خاض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 6 حروب ضد قطاع غزة، من أصل 8، منذ إعلان إسرائيل ‏انسحابها من القطاع في عام 2005‏‎.‎ 12.12.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, инфографика

لنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع

14:16 GMT 12.12.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 12.12.2023)
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خاض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 6 حروب ضد قطاع غزة، من أصل 8، منذ إعلان إسرائيل ‏انسحابها من القطاع في عام 2005‏‎.‎
لنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع - سبوتنيك عربي
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