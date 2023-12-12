https://sputnikarabic.ae/20231212/ما-أسباب-الخلافات-داخل-حكومة-نتنياهو-بشأن-ما-بعد-الحرب-على-غزة؟-1084014921.html
ما أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة؟
ما أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة؟
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T14:27+0000
2023-12-12T14:27+0000
2023-12-12T14:27+0000
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ما أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة؟
ما أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة؟
جاء ذلك في حديث إذاعي لنتنياهو، قال فيه إن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة بعد الحرب "إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية"، مشددًا على أنه "لن يستسلم للضغوط الدولية"، على حد قوله.في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الجيش الإسرائيلي يقترب من النقطة الحاسمة في عمليته العسكرية في شمال القطاع، ومدينة غزة. وأضاف غالانت أن إسرائيل لا تنوي البقاء في غزة بشكل دائم.وأضاف شعث: "وبالتالي فإنه لو توقف دون تحقيق نصر أو إنجاز أو تحرير الأسرى أو القضاء على المقاومة وحماس كما قال، سيعني ذلك أنه سيعود خالي الوفاض دون أن يمتلك أي شيء يستطيع أن يقوله لشعبه، ولهذا يقول أنه يريد أن يستمر في غزة وتكون لديه السيطرة على الأمن وهذا يعني أنه لا يريد الخروج من غزة، لأن هذا سيعني اتجاه نتنياهو مباشرة إلى المجتمع الإسرائيلي الذي سيسقطه بالتأكيد".وأكد شعث أن "هناك تصدعًا كبيرًا في الحكومة الإسرائيلي بدأ بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما انهارت شعبيته، ولم يستطع نتنياهو إنقاذ نفسه وهرب من المسؤولية وألقى بها على الجيش، على الرغم من أن أعضاء وقادة الجيش تحملوا مسؤوليتهم، ولهذا ظهر الخلاف".وأكد أن "هذه الحرب تخللتها إخفاقات كبيرة قد تعصف بحالة الاستقرار داخل إسرائيل، فضلا عن الإخفاقات المتعلقة بتضليل الرأي العام بشأن أعداد القتلى والمصابين، ولهذا تحاول إسرائيل مؤخرًا الوصول لأي هدنة أو صفقة لتبادل الأسرى، حتى تستطيع أن تحقق منها مكاسب سياسية عن طريق الوسيط الأمريكي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, аудио
ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, аудио
ما أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة؟
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب.
جاء ذلك في حديث إذاعي لنتنياهو، قال فيه إن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة بعد الحرب "إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية"، مشددًا على أنه "لن يستسلم للضغوط الدولية"، على حد قوله.
في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
، إن الجيش الإسرائيلي يقترب من النقطة الحاسمة في عمليته العسكرية في شمال القطاع، ومدينة غزة. وأضاف غالانت أن إسرائيل لا تنوي البقاء في غزة بشكل دائم.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أسامة شعث، إن "نتنياهو ليس لديه خطة حقيقية واضحة لليوم التالي بعد نهاية الحرب في غزة، لكن كل ما يريده هو أن يستمر في غزة ويُبقي الوضع على ما هو عليه تأكيدًا على استمراره في الحكم، وهو يريد الإبقاء على حالة الحرب وأن يصور نفسه على أنه البطل المنقذ للاحتلال".
وأضاف شعث: "وبالتالي فإنه لو توقف دون تحقيق نصر أو إنجاز أو تحرير الأسرى أو القضاء على المقاومة وحماس كما قال، سيعني ذلك أنه سيعود خالي الوفاض دون أن يمتلك أي شيء يستطيع أن يقوله لشعبه، ولهذا يقول أنه يريد أن يستمر في غزة وتكون لديه السيطرة على الأمن وهذا يعني أنه لا يريد الخروج من غزة، لأن هذا سيعني اتجاه نتنياهو مباشرة إلى المجتمع الإسرائيلي
الذي سيسقطه بالتأكيد".
وأكد شعث أن "هناك تصدعًا كبيرًا في الحكومة الإسرائيلي بدأ بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما انهارت شعبيته، ولم يستطع نتنياهو إنقاذ نفسه وهرب من المسؤولية وألقى بها على الجيش، على الرغم من أن أعضاء وقادة الجيش تحملوا مسؤوليتهم، ولهذا ظهر الخلاف".
من جانبه، أوضح خبير شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن "الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب يأتي في إطار الحرب النفسية، حيث تحاول إسرائيل أن توحي بأن الحرب انتهت لصالحها من أجل خلق حالة من اليأس والانهزامية لدى المقاومة أو لدى الحاضنة الشعبية من المدنيين، حتى يبدو لهم أنه لا داعي للاستمرار أو المقاومة ودعنا نتحدث عن غزة بعد الحرب".
وأكد أن "هذه الحرب تخللتها إخفاقات كبيرة قد تعصف بحالة الاستقرار داخل إسرائيل، فضلا عن الإخفاقات المتعلقة بتضليل الرأي العام بشأن أعداد القتلى والمصابين، ولهذا تحاول إسرائيل مؤخرًا الوصول لأي هدنة أو صفقة لتبادل الأسرى
، حتى تستطيع أن تحقق منها مكاسب سياسية عن طريق الوسيط الأمريكي".