https://sputnikarabic.ae/20231212/مجلس-النواب-الأمريكي-يصوت-الأربعاء-على-عزل-بايدن-1083997175.html
مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل بايدن
مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل بايدن
كشف مصدر مطلع في الكونغرس، أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم، يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T01:47+0000
2023-12-12T01:47+0000
2023-12-12T01:47+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد قال، في وقت ساب، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230905/أغلبية-مجلس-النواب-الأمريكي-تدعم-بدء-إجراءات-العزل-ضد-بايدن-1080704731.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل بايدن
كشف مصدر مطلع في الكونغرس، أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم، يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.
وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي
جو بايدن.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد قال، في وقت ساب، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري
لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.
وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".
وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.