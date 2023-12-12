https://sputnikarabic.ae/20231212/مسؤول-أوكراني-سابق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لن-تستطيع-الصمود-على-خط-المواجهة-1084007457.html
مسؤول أوكراني سابق: القوات الأوكرانية لن تستطيع الصمود على خط المواجهة
مسؤول أوكراني سابق: القوات الأوكرانية لن تستطيع الصمود على خط المواجهة
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع الحفاظ على خط المواجهة بسبب نقص القذائف... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T11:14+0000
2023-12-12T11:14+0000
2023-12-12T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b988347b6e37be6e32bc0e295f9d886f.jpg
وأضاف سوسكين على قناته في "يوتيوب": "مع كل هجوم شامل يحدث كل يوم، تنفد الأسلحة والقذائف. وقال سيرسكي (ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية) بالفعل إننا بحاجة إلى توفير المال.... لم يتبق شيء يصمد على خط المواجهة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة والأفراد العسكريين، وذكر رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع مقاومة الجيش الروسي بسبب تفوق أسلحته.في وقت سابق، نشر الكاتبان زاكاري باسو وستيف كايت، مقالا في صحيفة غربية، جاء فيه أن جهود كييف تعثرت على ثلاث جبهات في وقت واحد: في ساحة المعركة، وفي الكونغرس الأمريكي وفي العواصم الأوروبية.وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
https://sputnikarabic.ae/20231212/إعلام-تدريب-قوات-كييف-على-الطريقة-الأمريكية-يبوء-بالفشل-1084001038.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3495a11db70d6e8e0a07128b91f1ddf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسؤول أوكراني سابق: القوات الأوكرانية لن تستطيع الصمود على خط المواجهة
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع الحفاظ على خط المواجهة بسبب نقص القذائف والأسلحة.
وأضاف سوسكين على قناته في "يوتيوب": "مع كل هجوم شامل يحدث كل يوم، تنفد الأسلحة والقذائف. وقال سيرسكي (ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية) بالفعل إننا بحاجة إلى توفير المال.... لم يتبق شيء يصمد على خط المواجهة".
وأشار إلى أن نقص الذخيرة لا يؤثر على القوات البرية الأوكرانية فحسب، بل يؤثر أيضًا على أنظمة الدفاع الجوي، التي لن تتمكن من حماية الأهداف بسبب عدم وجود صواريخ لها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة والأفراد العسكريين، وذكر رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع مقاومة الجيش الروسي بسبب تفوق أسلحته.
واعترف وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة في الوقت المحدد.
في وقت سابق، نشر الكاتبان زاكاري باسو وستيف كايت، مقالا في صحيفة غربية، جاء فيه أن جهود كييف تعثرت على ثلاث جبهات في وقت واحد: في ساحة المعركة، وفي الكونغرس الأمريكي وفي العواصم الأوروبية.
وجاء في المقال: "في ثلاث ساحات حاسمة، قاعات الكونغرس، والعواصم الأوروبية، وساحة المعركة، تواجه الجهود الحربية في أوكرانيا إعصارًا من الجمود الذي يشكل أزمة وجودية لمستقبل البلاد".
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.