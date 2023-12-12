https://sputnikarabic.ae/20231212/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-حديث-نتنياهو-عن-مواجهة-السلطة-في-الضفة-هو-استكمال-لحرب-إبادة-يخوضها-1084019105.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": حديث نتنياهو عن مواجهة السلطة في الضفة هو استكمال لحرب إبادة يخوضها

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": حديث نتنياهو عن مواجهة السلطة في الضفة هو استكمال لحرب إبادة يخوضها

اعتبر واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حديث نتنياهو بشأن احتمال المواجهة مع السلطة في الضفة، يأتي في خضم حرب الإبادة التي... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T16:40+0000

2023-12-12T16:40+0000

2023-12-12T16:40+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "نتنياهو وحكومته الفاشية ماضون باتجاه المزيد من التصعيد في إطار حرب الإبادة في غزة، والتي خلّفت أكثر من 65 ألفا بين قتيل وجريح، وتدميرًا طال كل البيوت والمساجد والمؤسسات والجماعات في إطار حرب التدمير الكاملة للقطاع والضفة والقدس، حيث قتل الاحتلال وقطعان المستوطنين أكثر من 280 فلسطينيًا في الضفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الآن".وقال إن "التصريحات تأتي في إطار الحرب المفتوحة ضد الشعب والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومنع إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نصت القوانين والقرارات الشرعية الدولية، وهو ما يتضمنه صلب برنامج نتنياهو وتوجهاته في عدم إقامة دولة للفلسطينيين".وتابع أبو يوسف: "نتنياهو عندما شن حرب الإبادة يهدف منها تصفية القضية الفلسطينية، في محاولة لفصل قطاع غزة والحديث عن إدارة احتلالية عربية أو دولية من أجل عدم إقامة دولة فلسطينية، لأن عدم وجود قطاع غزة ضمن الدولة الفلسطينية يعني ضرب مشروع الدولة المستقلة الذي يستند للقانون الدولي والشرعية الدولية".وأكد أن الخطة تهدف كذلك لطرد الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء ومن الضفة والقدس إلى الأردن، ضمن برامج استراتيجية حديثة لمواصلة العدوان بدعم من أمريكا، لتنفيذ برامج لها علاقة بتهجير الفلسطينيين وشطب قضيتهم.وأوضح أن مواصلة فلسطين عملها هو استنادًا على عدة قضايا رئيسية في الوقت الراهن، أهمها وقف شلال الدم الفلسطيني، حيث عدم وقف الحرب العدوانية التي يمعن فيها الاحتلال بضوء أخضر أمريكي، يعني المزيد من دماء الأطفال والنساء، وتدمير أكبر يطال القطاع والمدن الفلسطينية.ومضى قائلًا: "نسعى كذلك إلى إدخال المواد الطبية والغذائية والماء والوقود للشعب الفلسطيني، الذي تم تهجيره قسريًا من شمال إلى جنوب قطاع غزة، كذلك نعتقد أن هناك أولوية لرصد أي عملية تهجير للشعب سواء إلى سيناء أو الأردن، أو أي مكان آخر، ناهيك عن السعي من أجل عملية سياسية طالبنا بها كل الأطراف والأصدقاء من الصين إلى روسيا لدول بريكس والدول العربية والإسلامية".وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه العملية يجب أن تكون في إطار زمني محدد، وتحت رعاية الأمم المتحدة، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل الأراضي، سواء الضفة القدس غزة، وضمان حق العودة للاجئين وكل ذلك الاستناد إلى قرارات الشرعية الذي يرفض الاحتلال الإسرائيلي بإسناد أمريكي واضح.وقال نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن "سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية".وأوضح نتنياهو، خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أن "هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه"، مضيفًا أن "الحكومة والأجهزة الأمنية تناقشه وتستعد له، بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث تكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو في غضون دقائق قليلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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