عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231212/مطار-بيروت-يفيض-بمياه-الأمطار-فيديو-1084013176.html
مطار بيروت يفيض بمياه الأمطار... فيديو
مطار بيروت يفيض بمياه الأمطار... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديوهات تظهر مشاهد لمطار بيروت الدولي يغرق بالمياه، بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T13:43+0000
2023-12-12T13:43+0000
مجتمع
نادي الفيديو
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101827/48/1018274825_0:288:4120:2606_1920x0_80_0_0_fd6ebd3d37795f8eb784f1406db76471.jpg
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات لتدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، إذ اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، كما رفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.وتوقعت الأرصاد الجوية في لبنان، أن حالة عدم استقرار سوف تأثر على لبنان والمنطقة، تحمل الكثير من الأمطار، بدءًا من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس المقبل.وسيترافق هذا الأمر مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية في معظم المناطق، مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101827/48/1018274825_132:0:3988:2892_1920x0_80_0_0_ef7550156d91f52cb99f00a0a8b08786.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, لبنان, العالم العربي
نادي الفيديو, لبنان, العالم العربي

مطار بيروت يفيض بمياه الأمطار... فيديو

13:43 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROمطار بيروت
مطار بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
تابعنا عبر
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديوهات تظهر مشاهد لمطار بيروت الدولي يغرق بالمياه، بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات لتدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، إذ اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، كما رفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.
وتوقعت الأرصاد الجوية في لبنان، أن حالة عدم استقرار سوف تأثر على لبنان والمنطقة، تحمل الكثير من الأمطار، بدءًا من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس المقبل.
وسيترافق هذا الأمر مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية في معظم المناطق، مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
دبابة تي 80 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:14 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصورأمس, 22:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала