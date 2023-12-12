https://sputnikarabic.ae/20231212/مطار-بيروت-يفيض-بمياه-الأمطار-فيديو-1084013176.html
مطار بيروت يفيض بمياه الأمطار... فيديو
مطار بيروت يفيض بمياه الأمطار... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديوهات تظهر مشاهد لمطار بيروت الدولي يغرق بالمياه، بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T13:43+0000
2023-12-12T13:43+0000
2023-12-12T13:43+0000
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات لتدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، إذ اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، كما رفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.وتوقعت الأرصاد الجوية في لبنان، أن حالة عدم استقرار سوف تأثر على لبنان والمنطقة، تحمل الكثير من الأمطار، بدءًا من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس المقبل.وسيترافق هذا الأمر مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية في معظم المناطق، مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, لبنان, العالم العربي
نادي الفيديو, لبنان, العالم العربي
مطار بيروت يفيض بمياه الأمطار... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديوهات تظهر مشاهد لمطار بيروت الدولي يغرق بالمياه، بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات لتدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، إذ اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، كما رفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.
وتوقعت الأرصاد الجوية في لبنان، أن حالة عدم استقرار سوف تأثر على لبنان والمنطقة، تحمل الكثير من الأمطار، بدءًا من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس المقبل.
وسيترافق هذا الأمر مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية في معظم المناطق، مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة.