https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة-تحظى-بدعم-أمريكي-كامل--1084018047.html

نتنياهو: العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة تحظى بدعم أمريكي كامل

نتنياهو: العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة تحظى بدعم أمريكي كامل

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل حصلت على الدعم الأمريكي الكامل للدخول البري إلى قطاع غزة واحتواء الضغوط الدولية بشأن الصراع. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T15:44+0000

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وأشار نتنياهو إلى أن هناك خلافات بشأن مستقبل قطاع غزة بعد "حماس"، لكن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق.وقال نتنياهو في رسالة فيديو نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنني أقدر بشدة الدعم الأمريكي في تدمير "حماس" وإعادة المختطفين لدينا".وتابع: "بعد مناقشات مكثفة مع الرئيس بايدن، تلقينا الدعم الكامل للدخول البري (إلى قطاع غزة) واحتواء الضغط الدولي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. نعم هناك خلافات حول "اليوم التالي لـ"حماس"، وآمل أن نتفق على هذا أيضاً".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-هناك-خلافات-مع-بايدن-بشأن-اليوم-التالي-لـحماس-1084017019.html

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